Новости
21 окт 2025 : 		 MANTAS и ABADDON: «Мы самые правильные члены VENOM!»

29 сен 2025 : 		 MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"

29 авг 2025 : 		 MANTAS и ABADDON против CRONOS в борьбе за логотип VENOM

11 авг 2025 : 		 VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH

12 июл 2025 : 		 Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену

18 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все

25 май 2025 : 		 Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу

14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

8 авг 2022 : 		 VENOM завершают работу над альбомом

5 июл 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года
MANTAS и ABADDON: «Мы самые правильные члены VENOM!»



Jeff "Mantas" Dunn and Anthony "Abaddon" Bray в недавнем интервью обсудили нынешнюю ситуацию с VENOM, когда уже три формации претендуют на то, чтобы быть "самой правильной". Mantas пояснил:

«Я просто собираюсь говорить правду, абсолютную правду. Я один из основателей [VENOM]. Если и есть соучредитель, то это Abaddon. Cronos был последним, кто присоединился к нам. Все это знают. Я написал весь ранний материал, и бла-бла-бла. И на данный момент, с моей точки зрения, никакого VENOM не существует. Есть группы, которые играют материал VENOM. И это самый честный способ, с помощью которого я смотрю на ситуацию».

По поводу того, почему он и Abaddon решили вновь объединиться для участия в этих концертах именно сейчас, Mantas ответил:

«Мы с Abaddon подумали: "Слушай, а почему бы нам просто не сделать что-нибудь, чтобы отпраздновать материал этой гребаной группы?" И это все, что мы делаем. Это празднование 45-летия альбома "Welcome To Hell". И эта тупая гребаная группа пропустила все важные юбилеи в своей истории. Мы никогда не отмечали юбилей. Поэтому я поговорил с ребятами из Keep It True, в частности с Оливером Вайнсхаймером, владельцем фестиваля. И я сказал: "Да, у меня есть идея. Почему бы нам не пригласить каких-нибудь специальных гостей, людей, на которых группа оказала влияние? И все в таком духе." И он ответил: "Отлично. Давайте сделаем это". Вот так все и получилось. И теперь мы получаем предложения из других мест сделать то же самое. Так что, да, если никто другой этого не сделает, мы собираемся пойти куда-нибудь и отпраздновать материал этой команды».

На вопрос, под каким названием они будут выступать, Mantas ответил:

«Насколько я понимаю, у группы нет никакого названия. Есть логотип Abaddon's VENOM, который принадлежит ему. А под ним написано: "Mantas и Abaddon". И далее — "особые гости". Наверное так и будет».

Объясняя причины, по которым он и Abaddon решили снова играть музыку VENOM вместе, Mantas сказал:

«Я знаю, что это не будет как у PANTERA, и я знаю, что это не гребаное воссоединение KISS или что-то в этом роде, но у этой группы по какой-то причине было и остается до сих пор? что меня и по сей день поражает, но эта группа оказала огромное влияние на металл-сцену с самого первого дня, особенно после выхода того альбома ["Welcome To Hell"]. И затем [второй альбом VENOM] "Black Metal" — блэк-металл, как жанр, все еще жив и процветает сегодня. Люди говорят, что экстремальный металл существует благодаря нам».

Комментируя реакцию поклонников VENOM на анонс концерта Keep It True, а также выступление Dunn'a и Bray 30 ноября 2025 года в Shinjuku Antiknock, легендарном музыкальном центре в Токио, где они выступят вместе с некоторыми из лучших японских блэк-металлистов, Mantas сказал:

«Почти каждый комментарии, которые я видел до сих пор, в 90 процентах были очень-очень положительными. Типа: "Отлично. Дерзайте, ребята", и все в таком духе. А потом вы слышите: "О, никакого Cronos, никакого VENOM". Это что-то вроде: "Ладно, послушайте меня прямо сейчас". Ты можешь представить себе самые ядовитые отношения и самый стрессовый период в твоей гребаной жизни, а теперь вернись и пригласи их вернуться. И это то, что мы пытались сделать.

Если бы все знали настоящую причину, по которой я ушел в 1986 году, вы бы, черт возьми, даже не взглянули на этого парня снова. Все эти люди, которые так говорят о Cronos и тому подобном, да, он был частью группы. Я ценю это. Он не писал весь этот гребаный ранний материал. Он не основывал группу. Он был последним, кто присоединился к нам.

Если бы у вас были проблемы с женой и вы выложили это в гребаный Интернет, я бы никогда не сказал: "О, да, я знаю, что происходит", потому что вы не знаете всех людей, вовлеченных в ситуацию. Все, что вы видите со стороны, — это группа. Я имею в виду, я люблю KISS. Я люблю JUDAS PRIEST. Теперь есть чертовы проблемы с К.К. и остальными гребаными PRIEST. Есть проблемы с Эйсом [Фрейли] и чертовым Gene, Paul и Peter'ом, но мы не знаем, что происходит на самом деле. И это, типа, да, вот что я тебе скажу, возвращайся в подвал к своей маме. Ешь свою гребаную еду из микроволновки и играй в свои видеоигры. Нелепо комментировать карьеру людей. И я так к этому отношусь. И все, что я хочу сказать, это то, что я и Abaddon, как два первоначальных участника VENOM, собираемся приехать куда-нибудь и чествовать эту группу и ее музыку. И это все. Ни больше, ни меньше».

Abaddon также высказал свое мнение по поводу названия VENOM, сказав:

«Мой взгляд на это очень прост. Если у вас есть три группы, использующие слово VENOM для продажи своей музыки… Изначально VENOM состоял из трех частей. Если у вас нет двух участников из этой тройки, вы не можете называть ее VENOM, потому что это Cronos и еще несколько парней, или Dolan и еще несколько парней. Если у вас есть я и Jeff, то у вас есть две трети оригинальной гребаной группы. Это настолько просто, насколько только вы можете себе представить».




21 окт 2025
Corpsegrinder04
Вспоминается ансамбль "Ласковый Май", который по Союзу 67-ю составами колесил , лавруху стриг по сельским Дк и прочим захолустьям.
Там тоже был ЛМ Шатунова, ЛМ Шурочкина, ЛМ Пахомова итд итп.
Вот и тут Ласковый Веном получается.
Веном Мантаса с Аббадоном, Веном Кроноса итд.

Мантас с Аббадоном хоть не детдомовские, кто в курсе ?
Может у них и продюссер какой-нибудь Андрей "Молох" Rазин.
