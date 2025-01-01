сегодня



JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»



Мемуары Оззи Осборна под названием «Last Rites» были закончены всего за несколько дней до безвременной кончины рок-иконы в июле 2025 года и описывают последние семь лет жизни певца, который был введён в Зал славы рок-н-ролла, а также стал лауреатом премии «Грэмми».



Сын Оззи, Jack, рассказал о «Last Rites» в сессии вопросов и ответов. Ниже приводятся выдержки из беседы.



Как возникла идея создать «Last Rites»?



«Мой отец работал над "Last Rites" очень долго — он понемногу занимался этим в течение последних трёх или четырёх лет. Он всегда чувствовал, что ему нужно написать продолжение "I Am Ozzy", потому что за 20 лет, прошедших с момента выхода той книги, произошло много всего. От жизни после телешоу до воссоединения BLACK SABBATH, выпуска двух последних альбомов и наконец проблем со здоровьем. Для него было важно запечатлеть всё это».



Есть ли у вас или у других члeнов семьи любимые отрывки/истории из книги?



«Если честно, то пока не все члeны семьи прочитали книгу — для нас это было трудное время. Я больше всего размышлял о последней главе. Он закончил её всего за несколько дней до своей кончины».



На протяжении всей книги «Last Rites» Оззи размышляет о своей ранней жизни с мудростью, которую мы приобретаем с возрастом. Были ли вещи, которые изменились в нём и в его восприятии мира к концу его жизни?



«На этот вопрос есть много ответов. Мой отец всегда считался "диким человеком рока", "Принцем тьмы" и так далее, но последние семь лет были полной противоположностью. Из-за травм и ухудшения здоровья он замедлился. И иногда проклятие приносит благословение. Замедление дало ему возможность по-настоящему поразмыслить о своём пути — о своих успехах, неудачах, радостях, печалях и в конечном счёте о том, что было для него самым важным. Эта книга отражает этот момент».



Вы помните какие-нибудь моменты или разговоры с Оззи, когда он работал над книгой — забавные, трогательные, удивительные — о материалах, которые он хотел включить в мемуары, или истории о работе с писателем над проектом?



«Он был очень скрытен в отношении этого процесса и не делился тем, что он хотел включить в книгу. Я пытался спрашивать, но он часто отмахивался. Я часто говорил об отце, что он был самым скромным эгоманьяком, которого только можно встретить. Он искренне думал, что никому не будет интересно то, о чём он пишет в "Last Rites". Поэтому, когда я его спрашивал, он всегда преуменьшал значение всего этого».



Из книги «Last Rites» ясно, что Оззи любил своих поклонников. Есть ли что-то, что не вошло в книгу, но что вы хотели бы, чтобы они знали?



«Это правда — моему отцу пришлось сильно постараться, чтобы выйти на сцену в Бирмингеме 5 июля. Он был полон решимости попрощаться со своими фанатами, и именно это он и сделал. Он очень сильно любил их, потому что они подарили ему ту жизнь, которая у него была. Он всегда говорил, что без их любви и поддержки он был бы ничем. Этот последний концерт стал возможностью отблагодарить их в последний раз».



Как вы думаете, что Оззи хотел бы, чтобы читатели вынесли из книги?



«Мой отец хотел бы, чтобы люди улыбались, смеялись и ощущали любовь, когда читают эту книгу. Он терпеть не мог, когда люди жалели его. Я знаю, что некоторые поклонники воспримут её эмоционально — трудно не испытывать эмоции, читая эту книгу, — но он не мог терпеть, когда люди плакали перед ним или грустили рядом с ним. Так что наслаждайтесь его словами. Почувствуйте его энергию. Запомните, кем он всегда будет. И никогда не переставайте его любить».











