Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»



zoom
Мемуары Оззи Осборна под названием «Last Rites» были закончены всего за несколько дней до безвременной кончины рок-иконы в июле 2025 года и описывают последние семь лет жизни певца, который был введён в Зал славы рок-н-ролла, а также стал лауреатом премии «Грэмми».

Сын Оззи, Jack, рассказал о «Last Rites» в сессии вопросов и ответов. Ниже приводятся выдержки из беседы.

Как возникла идея создать «Last Rites»?

«Мой отец работал над "Last Rites" очень долго — он понемногу занимался этим в течение последних трёх или четырёх лет. Он всегда чувствовал, что ему нужно написать продолжение "I Am Ozzy", потому что за 20 лет, прошедших с момента выхода той книги, произошло много всего. От жизни после телешоу до воссоединения BLACK SABBATH, выпуска двух последних альбомов и наконец проблем со здоровьем. Для него было важно запечатлеть всё это».

Есть ли у вас или у других члeнов семьи любимые отрывки/истории из книги?

«Если честно, то пока не все члeны семьи прочитали книгу — для нас это было трудное время. Я больше всего размышлял о последней главе. Он закончил её всего за несколько дней до своей кончины».

На протяжении всей книги «Last Rites» Оззи размышляет о своей ранней жизни с мудростью, которую мы приобретаем с возрастом. Были ли вещи, которые изменились в нём и в его восприятии мира к концу его жизни?

«На этот вопрос есть много ответов. Мой отец всегда считался "диким человеком рока", "Принцем тьмы" и так далее, но последние семь лет были полной противоположностью. Из-за травм и ухудшения здоровья он замедлился. И иногда проклятие приносит благословение. Замедление дало ему возможность по-настоящему поразмыслить о своём пути — о своих успехах, неудачах, радостях, печалях и в конечном счёте о том, что было для него самым важным. Эта книга отражает этот момент».

Вы помните какие-нибудь моменты или разговоры с Оззи, когда он работал над книгой — забавные, трогательные, удивительные — о материалах, которые он хотел включить в мемуары, или истории о работе с писателем над проектом?

«Он был очень скрытен в отношении этого процесса и не делился тем, что он хотел включить в книгу. Я пытался спрашивать, но он часто отмахивался. Я часто говорил об отце, что он был самым скромным эгоманьяком, которого только можно встретить. Он искренне думал, что никому не будет интересно то, о чём он пишет в "Last Rites". Поэтому, когда я его спрашивал, он всегда преуменьшал значение всего этого».

Из книги «Last Rites» ясно, что Оззи любил своих поклонников. Есть ли что-то, что не вошло в книгу, но что вы хотели бы, чтобы они знали?

«Это правда — моему отцу пришлось сильно постараться, чтобы выйти на сцену в Бирмингеме 5 июля. Он был полон решимости попрощаться со своими фанатами, и именно это он и сделал. Он очень сильно любил их, потому что они подарили ему ту жизнь, которая у него была. Он всегда говорил, что без их любви и поддержки он был бы ничем. Этот последний концерт стал возможностью отблагодарить их в последний раз».

Как вы думаете, что Оззи хотел бы, чтобы читатели вынесли из книги?

«Мой отец хотел бы, чтобы люди улыбались, смеялись и ощущали любовь, когда читают эту книгу. Он терпеть не мог, когда люди жалели его. Я знаю, что некоторые поклонники воспримут её эмоционально — трудно не испытывать эмоции, читая эту книгу, — но он не мог терпеть, когда люди плакали перед ним или грустили рядом с ним. Так что наслаждайтесь его словами. Почувствуйте его энергию. Запомните, кем он всегда будет. И никогда не переставайте его любить».






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 153

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом