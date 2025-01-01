Arts
Новости
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
Новое видео MEGADETH
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
Kings of Thrash приедут в Россию весной
Spiritbox

8 окт 2025 : 		 Вокалистка SPIRITBOX сотрудничает с RIOT GAMES

9 июл 2025 : 		 SPIRITBOX в Jimmy Kimmel Live!

28 июн 2025 : 		 Концертное видео SPIRITBOX

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SPIRITBOX

14 мар 2025 : 		 Вокалистка SPIRITBOX о проигрыше GOJIRA

8 мар 2025 : 		 Новый альбом SPIRITBOX доступен для прослушивания

9 фев 2025 : 		 Новое видео SPIRITBOX

19 дек 2024 : 		 Вокалистка SPIRITBOX: «Девочек стало заметно больше!»

1 дек 2024 : 		 Вокалистка SPIRITBOX: «Хотела бы стать первой, кто возьмет Грэмми в "Best Metal Performance"»

19 ноя 2024 : 		 Новый альбом SPIRITBOX выйдет весной

30 окт 2024 : 		 Новая песня SPIRITBOX и MEGAN THEE STALLION

20 окт 2024 : 		 Концертное видео SPIRITBOX

27 сен 2024 : 		 Новое видео SPIRITBOX

6 сен 2024 : 		 Новое видео SPIRITBOX

12 ноя 2023 : 		 SPIRITBOX в новом треке MEGAN THEE STALLION

9 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

5 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

3 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

17 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от SPIRITBOX

13 окт 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

27 авг 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

23 июл 2023 : 		 Вокалистка SPIRITBOX выбрала своего рок-бога

19 апр 2023 : 		 Новая песня SPIRITBOX

24 июн 2022 : 		 Новое видео SPIRITBOX

25 май 2022 : 		 SPIRITBOX расстались с басистом

20 фев 2022 : 		 SPIRITBOX сотрудничают с Z2 COMICS
|||| сегодня

Вокалистка SPIRITBOX сотрудничает с RIOT GAMES



Riot Games опубликовали видео "Ties That Bind", официальную тему их 2XKO, за которую отвечала вокалистка SPIRITBOX Courtney LaPlante.

Сообщений нет

просмотров: 136

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
