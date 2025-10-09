8 окт 2025



ACE FREHLEY отменил все концерты



ACE FREHLEY отменил все концерты, намеченные на 2025 года из-за "медицинских причин". Это случилось две недели спустя после того, как он отказался играть Antelope Valley Fair, Lancaster, California из-за повреждений от падения дома.



«Из-за некоторых продолжающихся проблем со здоровьем Ace принял трудное решение отменить оставшиеся выступления в 2025 году».



Когда впервые было объявлено об отмене выставки Ace в долине Антилопы, выяснилось, что Ace "слегка упал в своей студии, что привело к поездке в больницу". Позже врач посоветовал ему воздержаться от разъездов, чтобы полностью оправиться от травм.











