Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 44
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

27 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

20 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

27 май 2024 : 		 ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"

16 май 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Гитарист из меня так себе...»

15 апр 2024 : 		 Гитарист TRIXTER присоединился на сцене к ACE FREHLEY

14 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY выступил в Риме

9 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 апр 2024 : 		 Почему ACE FREHLEY записал песню NADIA

6 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Как минимум 50% альбома KISS Alive правили в студии»
ACE FREHLEY отменил все концерты



ACE FREHLEY отменил все концерты, намеченные на 2025 года из-за "медицинских причин". Это случилось две недели спустя после того, как он отказался играть Antelope Valley Fair, Lancaster, California из-за повреждений от падения дома.

«Из-за некоторых продолжающихся проблем со здоровьем Ace принял трудное решение отменить оставшиеся выступления в 2025 году».

Когда впервые было объявлено об отмене выставки Ace в долине Антилопы, выяснилось, что Ace "слегка упал в своей студии, что привело к поездке в больницу". Позже врач посоветовал ему воздержаться от разъездов, чтобы полностью оправиться от травм.






Комментарии

9 окт 2025
Drumming Fox
А Симмонс вроде как в Малибу в эти же дни отключился за рулём, разъебался на тачке и в госпиталь съездил. Сейчас дома уже
просмотров: 240

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
