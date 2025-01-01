Arts
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 43
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 28
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 23
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
[= ||| все новости группы



*

Corrosion of Conformity

*



8 окт 2025 : 		 MIKE DEAN может вновь оказаться в CORROSION OF CONFORMITY

25 сен 2025 : 		 PEPPER KEENAN обучает риффам CORROSION OF CONFORMITY и DOWN

22 сен 2025 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

18 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY: «Это одна из самых важных наших записей»

14 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению

22 июл 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a

11 мар 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY в студии

4 мар 2025 : 		 Винил CORROSION OF CONFORMITY выйдет весной

19 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку

11 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию

4 ноя 2024 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

30 окт 2024 : 		 BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY

22 сен 2024 : 		 MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY

10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

13 фев 2020 : 		 Неизданный трек с участием Рида Маллена

3 фев 2020 : 		 CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена

29 янв 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о Риде Маллине

28 янв 2020 : 		 Музыканты отреагировали на известие о смерти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY
|||| сегодня

MIKE DEAN может вновь оказаться в CORROSION OF CONFORMITY



MIKE DEAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать его в CORROSION OF CONFORMITY:

«Никогда не говори "никогда". Никогда не говори "никогда". Да, это возможно. Я не против этого. Просто мне показалось, что создавать новую музыку слишком сложно. Им удалось сочинить немного новой музыки [после моего ухода], так что я рад за них. И я думаю, что их альбом будет звучать хорошо».

Ссылаясь на тот факт, что CORROSION OF CONFORMITY наняли бывшего гитариста DOWN и нынешнего бас-гитариста PANTERA Bobby Landgraf, Mike добавил:

«Они взяли Bobby, который играл на гитаре в DOWN, который, как оказалось, на самом деле настоящий басист — он играет на Пи-басе пальцами. Раньше он играл на бас-гитаре в группе SNAKES OF CENTRAL TEXAS, и он весьма трудолюбив. Он работает техником в PANTERA и тому подобном. Так что он реально работает каждый день, и они звучат хорошо. Я за них очень рад. Но никогда не говори "никогда". В ближайшее время у меня будет группа под названием ARCHAOS, и мы как раз приступаем к записи. Так что это как раз то, на чем я сосредоточен, — создавать с ними что-то новое. Это местные ребята, так что мы собраться и решить: "Эй, хочешь порепетировать?" И мы репетируем, нам не нужно прилетать из дальних уголков страны».




