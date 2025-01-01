сегодня



MIKE DEAN может вновь оказаться в CORROSION OF CONFORMITY



MIKE DEAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать его в CORROSION OF CONFORMITY:



«Никогда не говори "никогда". Никогда не говори "никогда". Да, это возможно. Я не против этого. Просто мне показалось, что создавать новую музыку слишком сложно. Им удалось сочинить немного новой музыки [после моего ухода], так что я рад за них. И я думаю, что их альбом будет звучать хорошо».



Ссылаясь на тот факт, что CORROSION OF CONFORMITY наняли бывшего гитариста DOWN и нынешнего бас-гитариста PANTERA Bobby Landgraf, Mike добавил:



«Они взяли Bobby, который играл на гитаре в DOWN, который, как оказалось, на самом деле настоящий басист — он играет на Пи-басе пальцами. Раньше он играл на бас-гитаре в группе SNAKES OF CENTRAL TEXAS, и он весьма трудолюбив. Он работает техником в PANTERA и тому подобном. Так что он реально работает каждый день, и они звучат хорошо. Я за них очень рад. Но никогда не говори "никогда". В ближайшее время у меня будет группа под названием ARCHAOS, и мы как раз приступаем к записи. Так что это как раз то, на чем я сосредоточен, — создавать с ними что-то новое. Это местные ребята, так что мы собраться и решить: "Эй, хочешь порепетировать?" И мы репетируем, нам не нужно прилетать из дальних уголков страны».







+0 -0



просмотров: 50

