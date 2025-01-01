Arts
Новости
Новости
KITTIE: «О новой музыке будем думать в 2026»



Участницы KITTIE, Mercedes Lander и Morgan Lander в интервью 107.7 поговорили о возвращении группы к активной деятельности в 2022 году:

Mercedes: «Мы больше не могли игнорировать электронные письма от [концертного промоутера] Live Nation в нашем почтовом ящике. Поскольку у нас не было представителей от менеджмента, у нас не было представителей от наших агентов по бронированию билетов или чего-либо подобного. Так что последней отчаянной попыткой этих людей заполучить нас на эти фестивали было отправить электронное письмо нам, группе, а потом они стали проявлять настойчивость типа: "Эй, у меня есть этот фестиваль. Давай". И каждые пару месяцев они присылали нам электронные письма. И я помню, как написала Morgan и сказала: "Эй, просто чтобы ты знала, нам, наверное, стоит ответить этому парню, потому что он писал нам по меньшей мере три раза"».

Ссылаясь на тот факт, что KITTIE в конце концов выпустили новый студийный альбом "Fire", который вышел в июне 2024 года на лейбле Sumerian Records, Morgan добавила:

«Но дело было не только в этом — дело было в том, что нас слушало все больше людей. Число пользователей Spotify [росло], и люди просто просили новую музыку. А голоса становились все громче и громче».

Mercedes продолжила: «И мы больше не могли их игнорировать. Наш план состоял в том, чтобы просто отыграть пару концертов, а потом сказать: "Ладно, пока". Такова вселенная KITTIE — она всегда в конце концов начинает жить своей собственной жизнью. А потом это переросло в то, что мы получили предложение заключить контракт со звукозаписывающей компанией, а затем, очевидно, начали писать новую музыку. И мы подумали: "Ну, у нас нет никакой новой музыки, но, думаю, мы что-нибудь сочиним". Так что, опять же, все вышло из-под контроля. Нам пришлось поработать с людьми, о которых мы мечтали, над "Fire". Это было потрясающе. Нам так повезло, что мы смогли поработать с такими [продюсерами], как Nick Raskulinecz и Josh Wilbur. Вот это да. Вот это люди. Это была команда мечты. У нас есть команда мечты».

На вопрос, что будет дальше с KITTIE, Morgan ответила:

«Что ж, Aftershock — это наше итоговое шоу года. Итак, для нас это все. Мы отправляемся домой и расслабляемся. В следующем году у нас намечается несколько дел. Вероятно, будет еще несколько фестивалей, концертов, может быть, что-то интересное. Мы уже анонсировали несколько событий, но, вероятно, их будет больше. И, возможно, начнем думать о новой музыке, просто ради развлечения».




просмотров: 151

