“Hunt Of The Haunted”, новое видео GLASYA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Fear, выход которого намечен на 24 октября на Scarlet Records. Продюсером материала был Fernando Matias из The Pentagon Audio Manufacturers (Sinistro), мастеринг выполнил Jaime Gomez Arellano в Orgone Studios (Ghost, Behemoth, Paradise Lost):
“Fear” (feat. Fernando Ribeiro)
“Hunt Of The Haunted”
“In Debris” (feat. Fernando Ribeiro)
“Stuck In A Cobweb”
“Glimpse Of Memory” (feat. Michele Guaitoli)
“Rising Wildfire” (feat. Sarah Leitão)
“In A Flooding Room”
“The Cold Of Dark”
“Rescue”
“The Confrontation”
“In Your Haven”
“The Ultimate Challenge”
“Overcoming”
“No Teu Abrigo”
