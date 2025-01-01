Arts
Новое видео BLISS OF FLESH



zoom
If Only, новое видео BLISS OF FLESH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Metempsychosis, выходящего на Black Lion Records 17 октября:

1. A Loss
2. I Deny
3. Sacrifice
4. If Only
5. Verdammt
6. The Awakening
7. Adieu
8. Metempsychosis
9. Martyr




