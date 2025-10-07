Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 42
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 24
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 42
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 24
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»

25 апр 2025 : 		 Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?

16 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила я не хотел слышать о музыке»

15 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Я просто люблю играть на гитаре!»

13 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «С Нилом было замечательно работать!»

11 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH готов написать книгу о гастролях

26 мар 2025 : 		 ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH

18 мар 2025 : 		 Брат барабанщика RUSH скончался от рака

17 мар 2025 : 		 Участников RUSH приглашали на финал BLACK SABBATH

15 мар 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила прошло всего нескольких минут, как мы стали получать сообщения от барабанщиков»

28 янв 2025 : 		 Антология RUSH выйдет весной

17 янв 2025 : 		 ALEX LIFESON: «RUSH ушли на вершине»

3 янв 2025 : 		 BRIAN TICHY исполняет классику RUSH

21 дек 2024 : 		 Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum

30 окт 2024 : 		 Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью

29 окт 2024 : 		 Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной

26 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

15 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

14 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

6 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

17 сен 2024 : 		 Вокалист RUSH почтил память Херби Флауэрс

9 авг 2024 : 		 Новая книга о RUSH выйдет осенью

21 июл 2024 : 		 Сольные альбомы музыкантов RUSH будут переизданы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»



zoom
5 октября во время встречи 150 фанатов, представителей СМИ и высокопоставленных лиц в Зале славы рок-н-ролла Foster Theater в Кливленде, штат Огайо, Geddy Lee и Alex Lifeson из RUSH рассказали о своём решении воссоединиться для тура в следующем году. В этом туре к дуэту присоединится немецкая барабанщица Anika Nilles, которая гастролировала с легендарным гитаристом Джеффом Беком в 2022 году и репетировала с Geddy Lee и Alex Lifeson в рамках подготовки к туру, получившему название "Fifty Something".

О том, как они решили снова отправиться в турне под названием RUSH, спустя более пяти лет после смерти легендарного барабанщика RUSH Нила Пирта, Alex рассказал следующее:

«Когда мы закончили тур "R40" в 2015 году, Нилу было тяжело, и к тому моменту с него было достаточно. Я думаю, у нас с Ged всё ещё был запас топлива в баке, и мы всё ещё хотели продолжать работать. Но так уж получилось, и чем больше времени проходило, тем больше я думал: "Всё в порядке. Мы выступали 40 лет. Я устал торчать в отеле, быть вдали от семьи". И я действительно чувствовал себя так большую часть последних 10 лет. Я думал, что у нас отличное наследие, и это нормально. Потом появился Geddy, и у него были грандиозные идеи. Мы поговорили и начали играть. И тогда я понял, что мне это нравится — я очень люблю играть. И в последние годы я продолжал заниматься другими проектами и по-прежнему много играю. Но когда мы начали исполнять что-то из RUSH, я понял, как трудно было играть эти песни… Когда занимаешься этим каждый день в течение 40 лет, на самом деле в этом нет ничего особенного — это привычное занятие, — но когда отстраняешься от этого процесса, то становишься чуть более объективным в отношении невероятной сложности музыки, её ощущений, нюансов и всего того, что входит в процесс создания песен и исполнения, и снова столкнуться с таким испытанием было по-настоящему захватывающе. И чем больше мы репетировали и играли, тем больше мне нравилась идея сыграть снова».

Geddy Lee добавил:

«Это было очень сложное решение на многих уровнях, прежде всего, из-за того, что это повлекло за собой в плане работы, а также из-за того, что произошло. Потеря такого участника, как Нил, была сокрушительной, и это был очень печальный период, и нам потребовалось время, чтобы просто начать думать об этом. Это решение было принято относительно недавно. И я бы сказал, что долгое время об этом не могло быть и речи из-за сложившихся обстоятельств. И как можно заменить того, кто незаменим? Так что мы иногда шутили по этому поводу, а Эл занимался другими делами, я писал книги, и за последние пару лет произошло кое-что, что заставило нас вернуться к игре в студии. Он приходил, пил кофе, находился рядом, мы импровизировали и смеялись. И вот однажды — не знаю почему — мы начали играть какие-то песни RUSH, чтобы развлечься. И, Боже, мы стали смеяться и получать от этого огромное удовольствие. И было похоже, что исполнение этих песен рассеяло тёмные тучи. Это было непростое решение, и мы действительно впервые говорим об этом вслух в присутствии других людей. Так что это кажется правильным, и мы собираемся это сделать».

На вопрос, как они нашли подходящую барабанщицу, Geddy Lee ответил:

«Мы не пытались стать RUSH 2.0, а просто хотели отдать дань уважения нашей музыке, нашему потерянному брату, представить песни и прославить их.

Я не говорил об этом раньше, но… Мой бас-гитарист Skully [John McIntosh] работал с Джеффом Беком. Он несколько лет гастролировал с ним. А в последнем туре он играл с Anika Nilles — потрясающей барабанщицей. И, возвращаясь домой, он восхищался ей, какой она была блестящей исполнительницей и замечательным человеком, и всё в таком духе. Так что я решил узнать о ней — она есть на YouTube. Она довольно известна в музыкальном мире. А потом мы снова заговорили о том, чтобы играть. Я сказал Al: "Посмотри на неё. Возможно, это будет интересно". Таким образом одно привело к другому, и когда мы приняли решение, мы захотели посмотреть, сработает ли это, каково это — играть с другим барабанщиком. У нас, конечно, был такой опыт на трибьюте Тейлора Хокинса [в сентябре 2022 года]. Так что мы знаем, как это сложно — независимо от того, какой барабанщик, у каждого из них своё представление о том, как играть песни RUSH, и они могут не соответствовать тому, как мы сами их исполняем. Поэтому кого бы мы ни собирались выбрать, это было бы непросто, и это будет своего рода преобразование. И вот мы тайно привезли Anika в Канаду. Это не было прослушиванием, потому что на тот момент мы не были уверены, что поедем в турне. Это был эксперимент. В любом случае я очень рад сказать, что с ней невероятно приятно играть. Мы уже провели с ней несколько сессий и собираемся отправиться с ней в турне. Я думаю, что у неё замечательная история. И она намного моложе нас… Мне нравится, что она пришла в музыку RUSH без каких-либо предубеждений. Это также очень усложняло задачу, потому что нам приходилось объяснять нюансы и работать над тонкостями, и ей пришлось по-настоящему постараться проникнуть в мысли Нила и почувствовать его. Многие барабанщики могут сыграть барабанные партии Нила, но совместить это с ощущением от этих песен, чтобы вы почувствовали, что хотите услышать эти песни, — это работа, требующая усилий. И у неё получилось».

Насчёт того, чего фанаты RUSH могут ожидать от предстоящих концертов, Geddy Lee сказал:

«Вряд ли мы сможем отыграть трёхчасовое шоу, как мы делали это в молодости, но мы определённо собираемся отыграть больше двух часов. И у нас наверняка будет много песен».

Lee добавил, что это не случайность, что они с Alex выбрали лос-анджелесский Kia Forum, где RUSH отыграли свой последний концерт с Пиртом в 2015 году, в качестве места проведения первого концерта в рамках тура:

«Я думаю, это будет довольно эмоциональный момент. И я также должен сказать спасибо вдове Нила Кэрри Наттолл и дочери Оливии Пирт, которые очень поддерживали и продолжают поддерживать нас в этом туре, и мы действительно ценим это, и ситуация от этого становится лучше. И мы также планируем по крайней мере пару раз в течение концерта отдать дань уважения Нилу по-своему. И это будет происходить каждый вечер, мы будем отдавать ему дань уважения.

После того, как Нил скончался, разразился COVID, и мы так и не смогли по-настоящему отдать ему дань уважения — не было ни одного концерта в честь него. Таким образом, это возможность отдать дань уважения музыке, текстам и невероятной игре на барабанах нашего приятеля и партнёра, и в то же время отметить музыку, ради которой фэны с благодарностью приходили на концерт все эти годы. И мы постараемся сделать всё возможное, чтобы фанаты были довольны».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
Они оба говорили после тура в 2015-м году «мы не наигрались, но Нил не хотел больше турить», играли друг у друга дома после его смерти, руки у них чесались, так что ничего неожиданного. Нила они хорошо знали, ближайшие друзья, родные люди считай, наверняка уверены, что он не был против, иначе не затеяли бы это.
Жаль, что только по США тур.
просмотров: 243

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом