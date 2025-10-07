сегодня



RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»



5 октября во время встречи 150 фанатов, представителей СМИ и высокопоставленных лиц в Зале славы рок-н-ролла Foster Theater в Кливленде, штат Огайо, Geddy Lee и Alex Lifeson из RUSH рассказали о своём решении воссоединиться для тура в следующем году. В этом туре к дуэту присоединится немецкая барабанщица Anika Nilles, которая гастролировала с легендарным гитаристом Джеффом Беком в 2022 году и репетировала с Geddy Lee и Alex Lifeson в рамках подготовки к туру, получившему название "Fifty Something".



О том, как они решили снова отправиться в турне под названием RUSH, спустя более пяти лет после смерти легендарного барабанщика RUSH Нила Пирта, Alex рассказал следующее:



«Когда мы закончили тур "R40" в 2015 году, Нилу было тяжело, и к тому моменту с него было достаточно. Я думаю, у нас с Ged всё ещё был запас топлива в баке, и мы всё ещё хотели продолжать работать. Но так уж получилось, и чем больше времени проходило, тем больше я думал: "Всё в порядке. Мы выступали 40 лет. Я устал торчать в отеле, быть вдали от семьи". И я действительно чувствовал себя так большую часть последних 10 лет. Я думал, что у нас отличное наследие, и это нормально. Потом появился Geddy, и у него были грандиозные идеи. Мы поговорили и начали играть. И тогда я понял, что мне это нравится — я очень люблю играть. И в последние годы я продолжал заниматься другими проектами и по-прежнему много играю. Но когда мы начали исполнять что-то из RUSH, я понял, как трудно было играть эти песни… Когда занимаешься этим каждый день в течение 40 лет, на самом деле в этом нет ничего особенного — это привычное занятие, — но когда отстраняешься от этого процесса, то становишься чуть более объективным в отношении невероятной сложности музыки, её ощущений, нюансов и всего того, что входит в процесс создания песен и исполнения, и снова столкнуться с таким испытанием было по-настоящему захватывающе. И чем больше мы репетировали и играли, тем больше мне нравилась идея сыграть снова».



Geddy Lee добавил:



«Это было очень сложное решение на многих уровнях, прежде всего, из-за того, что это повлекло за собой в плане работы, а также из-за того, что произошло. Потеря такого участника, как Нил, была сокрушительной, и это был очень печальный период, и нам потребовалось время, чтобы просто начать думать об этом. Это решение было принято относительно недавно. И я бы сказал, что долгое время об этом не могло быть и речи из-за сложившихся обстоятельств. И как можно заменить того, кто незаменим? Так что мы иногда шутили по этому поводу, а Эл занимался другими делами, я писал книги, и за последние пару лет произошло кое-что, что заставило нас вернуться к игре в студии. Он приходил, пил кофе, находился рядом, мы импровизировали и смеялись. И вот однажды — не знаю почему — мы начали играть какие-то песни RUSH, чтобы развлечься. И, Боже, мы стали смеяться и получать от этого огромное удовольствие. И было похоже, что исполнение этих песен рассеяло тёмные тучи. Это было непростое решение, и мы действительно впервые говорим об этом вслух в присутствии других людей. Так что это кажется правильным, и мы собираемся это сделать».



На вопрос, как они нашли подходящую барабанщицу, Geddy Lee ответил:



«Мы не пытались стать RUSH 2.0, а просто хотели отдать дань уважения нашей музыке, нашему потерянному брату, представить песни и прославить их.



Я не говорил об этом раньше, но… Мой бас-гитарист Skully [John McIntosh] работал с Джеффом Беком. Он несколько лет гастролировал с ним. А в последнем туре он играл с Anika Nilles — потрясающей барабанщицей. И, возвращаясь домой, он восхищался ей, какой она была блестящей исполнительницей и замечательным человеком, и всё в таком духе. Так что я решил узнать о ней — она есть на YouTube. Она довольно известна в музыкальном мире. А потом мы снова заговорили о том, чтобы играть. Я сказал Al: "Посмотри на неё. Возможно, это будет интересно". Таким образом одно привело к другому, и когда мы приняли решение, мы захотели посмотреть, сработает ли это, каково это — играть с другим барабанщиком. У нас, конечно, был такой опыт на трибьюте Тейлора Хокинса [в сентябре 2022 года]. Так что мы знаем, как это сложно — независимо от того, какой барабанщик, у каждого из них своё представление о том, как играть песни RUSH, и они могут не соответствовать тому, как мы сами их исполняем. Поэтому кого бы мы ни собирались выбрать, это было бы непросто, и это будет своего рода преобразование. И вот мы тайно привезли Anika в Канаду. Это не было прослушиванием, потому что на тот момент мы не были уверены, что поедем в турне. Это был эксперимент. В любом случае я очень рад сказать, что с ней невероятно приятно играть. Мы уже провели с ней несколько сессий и собираемся отправиться с ней в турне. Я думаю, что у неё замечательная история. И она намного моложе нас… Мне нравится, что она пришла в музыку RUSH без каких-либо предубеждений. Это также очень усложняло задачу, потому что нам приходилось объяснять нюансы и работать над тонкостями, и ей пришлось по-настоящему постараться проникнуть в мысли Нила и почувствовать его. Многие барабанщики могут сыграть барабанные партии Нила, но совместить это с ощущением от этих песен, чтобы вы почувствовали, что хотите услышать эти песни, — это работа, требующая усилий. И у неё получилось».



Насчёт того, чего фанаты RUSH могут ожидать от предстоящих концертов, Geddy Lee сказал:



«Вряд ли мы сможем отыграть трёхчасовое шоу, как мы делали это в молодости, но мы определённо собираемся отыграть больше двух часов. И у нас наверняка будет много песен».



Lee добавил, что это не случайность, что они с Alex выбрали лос-анджелесский Kia Forum, где RUSH отыграли свой последний концерт с Пиртом в 2015 году, в качестве места проведения первого концерта в рамках тура:



«Я думаю, это будет довольно эмоциональный момент. И я также должен сказать спасибо вдове Нила Кэрри Наттолл и дочери Оливии Пирт, которые очень поддерживали и продолжают поддерживать нас в этом туре, и мы действительно ценим это, и ситуация от этого становится лучше. И мы также планируем по крайней мере пару раз в течение концерта отдать дань уважения Нилу по-своему. И это будет происходить каждый вечер, мы будем отдавать ему дань уважения.



После того, как Нил скончался, разразился COVID, и мы так и не смогли по-настоящему отдать ему дань уважения — не было ни одного концерта в честь него. Таким образом, это возможность отдать дань уважения музыке, текстам и невероятной игре на барабанах нашего приятеля и партнёра, и в то же время отметить музыку, ради которой фэны с благодарностью приходили на концерт все эти годы. И мы постараемся сделать всё возможное, чтобы фанаты были довольны». http://www.rush.com





