Новое видео FRAYLE



Boo, новое видео FRAYLE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Heretics & Lullabies’, релиз которого намечен на десятое октября на Napalm Records:

Walking Wounded
Summertime Sadness
Boo
Demons
Souvenirs Of Your Betrayal
Glass Blown Heart
Hymn For The Living
Run
Heretic
Only Just Once






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
