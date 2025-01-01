сегодня



Барабанщик TRIXTER: «Да, я пытался вернуть имя группы»



Mark "Gus" Scott в недавнем интервью спросили, правда ли, что он пытался использовать имя TRIXTER за спиной других участников после того, как гитарист-основатель TRIXTER Steve Brown несколько лет назад прекратил свое участие:



«Ну, если быть до конца честным с тобой, обычно я раньше уклонялся от ответа на этот вопрос, но теперь мне на это наплевать. Да, я так и сделал. И главная причина этого в том, что другой лагерь был очень диктаторским. И они не понимали, что их трон сделан из картона. Так что я, по сути, вырвал его у них из-под ног.



На самом деле, я ни с кем не говорил об этом публично. Забавно, что после того, как я покинул группу в 2017 году, все хранили молчание около трех лет. Я выпустил [версию песни TRIXTER, посвященную 30-летию] "Give It To Me Good" в качестве кавер-версии сингла [в 2020 году], и тогда они начали возмущаться. [смеется] Что-то вроде: "Эй, что так взбудоражило их маленькие задницы?" Потому что я, конечно, не начинал говорить об этом. На самом деле я не говорил о TRIXTER. Я просто ушел и занялся своими делами. Но когда они начали визжать, они попытались ударить меня или что-то в этом роде, совершали просто какие-то дурацкие выходки. Но дело в том, что они ни черта не соображали. И я им показал. И я даже не испытываю никакого желания говорить об этом, но я все же обращусь к этому сейчас; так как я чувствую, что должен это сделать хоть раз. Это просто глупо. Но мы же не затевали ожесточенную судебную тяжбу по этому поводу или что-то в этом роде. Они попали впросак, и им это не понравилось. Это их взбудоражило. Я все равно ушел и занялся своими делами, и мы не стали создавать новый TRIXTER или что-то в этом роде. Но это говорит о том, что есть способ действовать профессионально. И, честно говоря, если бы это было шестью месяцами раньше, и они не вели бы себя подобным образом, я бы сказал: "Эй, чуваки", — похлопал бы по плечу и добавил: "Эй, вы еще не разобрались с этой базой. Возможно, тебе стоит сделать кавер на эту песню." Поскольку прошло шесть месяцев и не было никакого ответа, я просто взял эту гребаную музыку для себя — по крайней мере, чтобы проиллюстрировать один момент. Но, честно говоря, Steve основал группу. Это никогда не ставилось под сомнение. Он был основным автором песен. И я сделал это скорее как слэм, в том смысле, что он заслужил этот гребаный слэм. Вот так все и было. Но жаль, что до этого вообще дошло. Мне правда жаль».



На вопрос, каков был конечный результат этого спора, Mark ответил:



«"Я снова ушел из группы. [смеется] Потому что, опять же, дошло до того, что это стало просто глупо. И некоторые идеи в группе были не на пользу нашему имени. Практически те же проблемы, что и в прошлый раз, повторились и в этот раз. Я имею в виду, что TRIXTER это не пошло на пользу. Не только мне, не только этому парню, но и всем в целом, группе как единому целому. И именно так я всегда думал об этом — главное наше имя. Когда я говорю об имени, речь идет о стране, а не только о Миннесоте, и тому подобном»



Mark также прокомментировал комментарий Brown, сделанный в 2023 году, о том, что TRIXTER никогда не воссоединится со Scott и что Mark был "в лучшем случае хорошим барабанщиком". На вопрос, "удивил" ли его этот комментарий, Scott ответил:



«Удивило ли меня это? Нет, меня ничего не удивило. Но мне, в общем-то, было все равно. И я должен вам кое-что сказать — это вызвало много откликов. [смеется]



Но знаешь что, чувак?! Я всегда говорю, зайди на YouTube. Посмотри шоу [TRIXTER], [которые были выложены в Сеть]. Бутлегерские концерты — лучшие, ты действительно можешь увидеть все это. Но миллионы людей, которые видели, как я играю, знают об этом. Мне наплевать. И кто знает, что случится в будущем? Я вот не знаю».







