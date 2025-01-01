Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 43
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 28
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 43
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 28
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 23
[= ||| все новости группы



*

P.O.D.

*



8 окт 2025 : 		 Почему P.O.D. записали кавер-версию THE BEATLES

26 сен 2025 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от P.O.D.

16 сен 2025 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как товарный поезд»

22 май 2025 : 		 Гитарист P.O.D.: «На нас наложено много табу»

9 апр 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о ню-металле

23 мар 2025 : 		 Вокалист P.O.D.: «Я полагаю, что моя вера оскорбительна для многих людей»

20 фев 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о любви к Джизусу

14 фев 2025 : 		 Новый сингл P.O.D.

27 окт 2024 : 		 Новая книга от вокалиста P.O.D.

26 авг 2024 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как Apple или IBM»

22 май 2024 : 		 Куда пропал барабанщик P.O.D.?

30 апр 2024 : 		 Вокалист P.O.D. записал регги-альбом

26 апр 2024 : 		 Испытывают ли P.O.D. чувство ностальгии?

19 янв 2024 : 		 Новое видео P.O.D.

1 дек 2023 : 		 Новое видео P.O.D.

21 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.

8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему P.O.D. записали кавер-версию THE BEATLES



zoom
MARCOS CURIEL в недавнем сообщении объяснил, зачем была записана кавер-версия композиции THE BEATLES "Don't Let Me Down":

«Многим интересно, почему мы решили записать кавер-версию "Don't Let Me Down" группы THE BEATLES. Все довольно просто. Как бы банально это ни звучало, мы их поклонники. Кто не является поклонником THE BEATLES? Я почти уверен, что вы такие есть, и во многом это происходит потому, что вы просто не знаете, кто такие THE BEATLES, а если и знаете, то, возможно, просто не понимаете этого. Но мы любим THE BEATLES, поэтому подумали, что было бы здорово исполнить нашу версию "Don't Let Me Down".

Это всегда было с нами. Даже когда мы записывали кавер на песню U2 "Bullet The Blue Sky", у нас в голове всегда крутилась мысль: "Чуваки, мы должны сделать кавер на "Don't Let Me Down" THE BEATLES, сделать нашу версию, нашу интерпретацию". Так что все довольно просто. Я имею в виду, мы сделали это, потому что нам это нравится. И мы поклонники музыки, и мы никогда не перестанем быть ими. Поэтому мы надеемся, что вам все понравилось также, как это нравится нам!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 66

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом