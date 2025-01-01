сегодня



Почему P.O.D. записали кавер-версию THE BEATLES



MARCOS CURIEL в недавнем сообщении объяснил, зачем была записана кавер-версия композиции THE BEATLES "Don't Let Me Down":



«Многим интересно, почему мы решили записать кавер-версию "Don't Let Me Down" группы THE BEATLES. Все довольно просто. Как бы банально это ни звучало, мы их поклонники. Кто не является поклонником THE BEATLES? Я почти уверен, что вы такие есть, и во многом это происходит потому, что вы просто не знаете, кто такие THE BEATLES, а если и знаете, то, возможно, просто не понимаете этого. Но мы любим THE BEATLES, поэтому подумали, что было бы здорово исполнить нашу версию "Don't Let Me Down".



Это всегда было с нами. Даже когда мы записывали кавер на песню U2 "Bullet The Blue Sky", у нас в голове всегда крутилась мысль: "Чуваки, мы должны сделать кавер на "Don't Let Me Down" THE BEATLES, сделать нашу версию, нашу интерпретацию". Так что все довольно просто. Я имею в виду, мы сделали это, потому что нам это нравится. И мы поклонники музыки, и мы никогда не перестанем быть ими. Поэтому мы надеемся, что вам все понравилось также, как это нравится нам!»







