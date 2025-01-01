×
Geezer
Великобритания
Alternative Metal
Heavy Metal
http://www.gzrmusic.com
8 окт 2025
:
GEEZER BUTLER продает усилители с последнего шоу BLACK SABBATH
15 окт 2024
:
GEEZER BUTLER получил награду
25 июл 2024
:
GEEZER BUTLER рассказал о своей депрессии
16 июл 2024
:
GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли THE BEATLES
18 май 2024
:
Книга от GEEZER BUTLER выйдет летом
27 ноя 2023
:
GEEZER BUTLER ответил OZZY: «Я не хочу вступать в перепалку»
21 авг 2023
:
GEEZER BUTLER: «Когда у меня начиналась депрессия, люди думали, что я угрюмый и несчастный»
7 авг 2023
:
GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»
11 июл 2023
:
GEEZER BUTLER: «Как же сложно начитывать!»
28 июн 2023
:
GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка»
27 июн 2023
:
GEEZER BUTLER не в восторге от записи аудиоверсии автобиографии
21 июн 2023
:
GEEZER BUTLER — об OZZY: «За последние 50 лет мы много раз ссорились»
12 июн 2023
:
Басист BLACK SABBATH — о своей автобиографии: «Я хотел, чтобы эта книга отражала меня»
2 апр 2023
:
Обложка биографии GEEZER BUTLER
18 фев 2023
:
GEEZER BUTLER выпустит биографию летом
11 июн 2022
:
У GEEZER BUTLER две полоски
3 май 2022
:
GEEZER BUTLER выпустит биографию в 2023 году
9 апр 2022
:
GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии
25 окт 2021
:
Басист BLACK SABBATH рассказал, почему он никогда не матерится
26 июн 2021
:
GEEZER BUTLER летом выпускает бокс-сет
27 май 2021
:
К GEEZER'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция
18 мар 2021
:
GEEZER BUTLER: «Самое время для биографии»
14 мар 2021
:
GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»
12 мар 2021
:
GEEZER BUTLER — о решении присоединиться к DEADLAND RITUAL
15 фев 2021
:
GEEZER BUTLER привился
13 ноя 2020
:
GEEZER BUTLER — о песне Карди Би
20 окт 2020
:
GEEZER BUTLER работает над книгой
18 сен 2020
:
GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы
12 апр 2019
:
GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления
13 мар 2019
:
GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»
17 ноя 2017
:
GEEZER BUTLER сочинил порядка 120 риффов для своего следующего проекта
15 ноя 2017
:
GEEZER BUTLER о планах на будущее
5 окт 2016
:
GEEZER BUTLER продал дом
28 ноя 2013
:
GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE исполняют 'Fairies Wear Boots'
26 июл 2011
:
GEEZER BUTLER сказал, что AMY WINEHOUSE входила в число его «самых любимых музыкантов»
15 май 2011
:
GEEZER BUTLER работает над новым сольным диском
7 фев 2011
:
GEEZER BUTLER о Гэри Муре
сегодня
GEEZER BUTLER продает усилители с последнего шоу BLACK SABBATH
GEEZER BUTLER
выставил на продажу
все 15 усилителей Head Of Doom, которые он использовал на финальном шоу BLACK SABBATH и снабдил их автографами.
просмотров: 243
