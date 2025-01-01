сегодня



Участники CHEVELLE не общались с братом 20 лет



В рамках программы "The Garza Podcast", ведущим которой является гитарист SUICIDE SILENCE Chris Garza, вокалист и барабанщик CHEVELLE Pete Loeffler и Sam Loeffler поговорили о решении 2005 года, когда уволили младшего брата Joe, игравшего в группе первые десять лет:



Pete: «Вы можете устроить определенную суматоху и поддразнивать друг друга. И если вы не сможете пережить эти моменты и стать ближе, вы долго не протянете. И это редкость для нас — то, что мы прошли через это вместе. И с другим нашим братом это не сработало. Далеко зайти не вышло».



Sam вмешался в разговор: «Он не был открыт ни для чего, ни для какой критики, даже просто для развития. Это было: "Эй, чувак, это немного банально. Мы должны сделать это снова". — "Нет, я не собираюсь". Это не обязательно должен быть спор. Давай просто будем делать это, пока все не станет как надо. А потом все это чертово дерьмо обрушивается на меня, и я думаю: "Боже мой, что происходит? Наступает конец света"».



Pete добавил: «Раз в две недели он уходил из группы. На четвертый раз мы просто решили: "Нет, с этим покончено". И это были серьезные проблемы. Потому что он жаловался на то, что начинает каждый тур. Это было что-то вроде: "Я не хочу летать. Я поеду туда на поезде". Так что каждый раз, когда мы начинали тур, у нас возникали трудности. Но это было неустойчиво. Мы начинали как три брата, но долго так продолжаться не могло».



Sam согласился, сказав: «У нас ничего не получалось. И кем он является сегодня, мы не знаем. Мы понятия не имеем».



Далее Pete рассказал, что он и Sam не разговаривали с Joe с 2005 года:



«Мы должны съесть торт сегодня вечером и отпраздновать, потому что наша жизнь стала намного лучше».



После того, как ведущий отметил, что семейная ситуация у них особенно "сложная", потому что в ней семь братьев и сестер, Sam сказал:



«Но мы по большей части ладим со всеми».



Pete добавил: «Кроме одного. Но это неплохо, правда? Шестеро из нас ладят друг с другом из семи».



Sam добавил: «Я ничего об этом не знаю. Мне вообще нечего сказать о нем или о ситуации, потому что у нас нет никаких связей или взаимодействия, что бы там ни было».







