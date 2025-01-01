Arts
Новости
TOP5
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 43
Новое видео MEGADETH 31
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 28
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 23
*

Journey

*



8 окт 2025 : 		 Новый сингл клавишника JOURNEY посвящен Чарли Кирку

16 июн 2025 : 		 STEVE SMITH об увольнении из JOURNEY

29 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY отреагировал на критику

26 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»

21 июл 2024 : 		 NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»

5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY

16 фев 2023 : 		 Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе

7 фев 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 янв 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

25 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a

18 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE не поедет с JOURNEY
Новый сингл клавишника JOURNEY посвящен Чарли Кирку



Клавишник JOURNEY Jonathan Cain выпустил сингл "No One Else", который посвятил недавно убитому Чарли Кирку.

«Я хотел почтить движение [Чарли]. Я хотел внести свой вклад в то, за что, как я верю, он боролся. И это были праведность, истина и Евангелие. И, не будучи пастором, я должен был остановиться и подумать: со времен Билли Грэма никто не потрясал мир так, как Чарли, если судить по количеству школ, которые он посещал, и по тому, насколько свирепым и бесстрашным [он был].

Когда вы смотрите на работу [Чарли], то понимаете, что он просто не боялся и хотел вести этот разговор, хотел, чтобы дети открылись… И как отец, я всегда говорил своим троим детям: "Посмотрите со всех сторон. Посмотрите на обе стороны. Не зацикливайтесь на этом либеральном шуме". У них есть профессора, у которых есть своя точка зрения, и я сказал: "Не поддавайтесь промыванию мозгов. Просто посмотрите со всех сторон, прежде чем составить мнение". И я думаю, именно это Чарли и сделал. Он открыл людям глаза, он снял завесу, и — я не знаю — я просто очень уважал это.

Нам нужна песня с признательностью за то, что он сделал. И когда они назвали его незаменимым, я написал песню, которая называется "No One Else" — никто другой не мог бы носить эту мантию. Его призвание в жизни было таким сильным. Бог использовал его таким мощным, действенным образом в самых разных дискуссиях, что молодые люди наконец-то получили возможность обсудить ситуацию. Это была односторонняя позиция, и он увидел, насколько она была односторонней. И я восхищался его мужеством.

Я не был большим поклонником научных кругов и не был там уже много лет. Я лишь думаю, что они действительно потеряли свой блеск. К сожалению, в этих школах работают очень странные профессора, [которые] привносят просто странные идеи и пичкают детей просто нехорошими вещами. И Чарли был тем, кто подвергал сомнению все это, говоря: "Эй, знаете что? Это величайшая страна в мире". [Он был] патриотом, пастором, он был знатоком политики. Он помог стольким людям прийти к власти. Даже [в США вице-президент] Джей Ди Вэнс все равно скажет вам, что он не смог бы добиться того, чего добился, без Чарли Кирка, и мистер президент Трамп сказал бы то же самое. Поэтому он верил в хороших парней. Он верил в то, что мы на его стороне. Он верил в праведный консерватизм, который, казалось, заглушался и вдалбливался средствами массовой информации».




просмотров: 127

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
