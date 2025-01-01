сегодня



Новый сингл клавишника JOURNEY посвящен Чарли Кирку



Клавишник JOURNEY Jonathan Cain выпустил сингл "No One Else", который посвятил недавно убитому Чарли Кирку.



«Я хотел почтить движение [Чарли]. Я хотел внести свой вклад в то, за что, как я верю, он боролся. И это были праведность, истина и Евангелие. И, не будучи пастором, я должен был остановиться и подумать: со времен Билли Грэма никто не потрясал мир так, как Чарли, если судить по количеству школ, которые он посещал, и по тому, насколько свирепым и бесстрашным [он был].



Когда вы смотрите на работу [Чарли], то понимаете, что он просто не боялся и хотел вести этот разговор, хотел, чтобы дети открылись… И как отец, я всегда говорил своим троим детям: "Посмотрите со всех сторон. Посмотрите на обе стороны. Не зацикливайтесь на этом либеральном шуме". У них есть профессора, у которых есть своя точка зрения, и я сказал: "Не поддавайтесь промыванию мозгов. Просто посмотрите со всех сторон, прежде чем составить мнение". И я думаю, именно это Чарли и сделал. Он открыл людям глаза, он снял завесу, и — я не знаю — я просто очень уважал это.



Нам нужна песня с признательностью за то, что он сделал. И когда они назвали его незаменимым, я написал песню, которая называется "No One Else" — никто другой не мог бы носить эту мантию. Его призвание в жизни было таким сильным. Бог использовал его таким мощным, действенным образом в самых разных дискуссиях, что молодые люди наконец-то получили возможность обсудить ситуацию. Это была односторонняя позиция, и он увидел, насколько она была односторонней. И я восхищался его мужеством.



Я не был большим поклонником научных кругов и не был там уже много лет. Я лишь думаю, что они действительно потеряли свой блеск. К сожалению, в этих школах работают очень странные профессора, [которые] привносят просто странные идеи и пичкают детей просто нехорошими вещами. И Чарли был тем, кто подвергал сомнению все это, говоря: "Эй, знаете что? Это величайшая страна в мире". [Он был] патриотом, пастором, он был знатоком политики. Он помог стольким людям прийти к власти. Даже [в США вице-президент] Джей Ди Вэнс все равно скажет вам, что он не смог бы добиться того, чего добился, без Чарли Кирка, и мистер президент Трамп сказал бы то же самое. Поэтому он верил в хороших парней. Он верил в то, что мы на его стороне. Он верил в праведный консерватизм, который, казалось, заглушался и вдалбливался средствами массовой информации».







