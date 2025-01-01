сегодня



Новое видео DIE KRUPPS



Will nicht - MUSS!, новое видео DIE KRUPPS, доступно для просмотра ниже.



Jürgen Engler: «Оригинальная идея фильма "Will Nicht – MUSS!" основана на классическом немецком фильме "М" (1931), который был снят режиссером Фрицем Лангом после его огромного успеха с фильмом "Метрополис". Подзаголовок "Город ищет убийцу" подводит итог основному сюжету. Главный герой, убивающий детей, на протяжении всего фильма продолжает насвистывать главную тему из "В чертогах горного короля" Эдварда Грига. Это вдохновило нас на то, чтобы взять мелодию Грига и добавить к ней наше классическое суровое звучание Die Krupps. Композиция сложилась так же быстро, как и наш хит 2013 года "Robo Sapien", что всегда является для нас хорошим знаком. Мы искренне надеемся, что вы воспримете этот трек так же позитивно!»





