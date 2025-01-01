Arts
Новости
8 окт 2025 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

19 фев 2023 : 		 Новая песня FULL OF HELL, PRIMITIVE MAN

25 апр 2022 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

28 янв 2022 : 		 Концертное видео PRIMITIVE MAN

25 авг 2020 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

16 авг 2020 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

17 июл 2020 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

20 июн 2020 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

21 авг 2018 : 		 Сплит PRIMITIVE MAN & UNEARTHLY TRANCE доступен для прослушивания

1 авг 2018 : 		 Новая песня PRIMITIVE MAN

11 дек 2017 : 		 Концертное видео PRIMITIVE MAN

9 окт 2017 : 		 Новый альбом PRIMITIVE MAN доступен для прослушивания

3 окт 2017 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

8 сен 2017 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

9 авг 2017 : 		 Новая песня PRIMITIVE MAN

15 май 2015 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

6 мар 2015 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

19 фев 2015 : 		 Новый EP PRIMITIVE MAN доступен для прослушивания

3 фев 2015 : 		 Новая песня PRIMITIVE MAN

23 янв 2015 : 		 EP PRIMITIVE MAN выйдет в феврале

11 июн 2013 : 		 PRIMITIVE MAN на RELAPSE RECORDS

11 фев 2013 : 		 Новое видео PRIMITIVE MAN

20 янв 2013 : 		 Новый альбом PRIMITIVE MAN доступен для прослушивания

20 дек 2012 : 		 Участники CLINGING TO THE TREES OF A FOREST FIRE, REPROACHER в PRIMITIVE MAN
Новое видео PRIMITIVE MAN



Natural Law, новое видео PRIMITIVE MAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Observance, релиз которого намечен на 31 октября.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом