×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
43
Новое видео MEGADETH
31
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
27
BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа...
24
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
43
Новое видео MEGADETH
31
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
27
BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа...
24
все новости группы
Primitive Man
США
Doom Metal
Sludge Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/primitivemandoom
8 окт 2025
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
19 фев 2023
:
Новая песня FULL OF HELL, PRIMITIVE MAN
25 апр 2022
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
28 янв 2022
:
Концертное видео PRIMITIVE MAN
25 авг 2020
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
16 авг 2020
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
17 июл 2020
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
20 июн 2020
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
21 авг 2018
:
Сплит PRIMITIVE MAN & UNEARTHLY TRANCE доступен для прослушивания
1 авг 2018
:
Новая песня PRIMITIVE MAN
11 дек 2017
:
Концертное видео PRIMITIVE MAN
9 окт 2017
:
Новый альбом PRIMITIVE MAN доступен для прослушивания
3 окт 2017
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
8 сен 2017
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
9 авг 2017
:
Новая песня PRIMITIVE MAN
15 май 2015
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
6 мар 2015
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
19 фев 2015
:
Новый EP PRIMITIVE MAN доступен для прослушивания
3 фев 2015
:
Новая песня PRIMITIVE MAN
23 янв 2015
:
EP PRIMITIVE MAN выйдет в феврале
11 июн 2013
:
PRIMITIVE MAN на RELAPSE RECORDS
11 фев 2013
:
Новое видео PRIMITIVE MAN
20 янв 2013
:
Новый альбом PRIMITIVE MAN доступен для прослушивания
20 дек 2012
:
Участники CLINGING TO THE TREES OF A FOREST FIRE, REPROACHER в PRIMITIVE MAN
сегодня
Новое видео PRIMITIVE MAN
Natural Law, новое видео PRIMITIVE MAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Observance, релиз которого намечен на 31 октября.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 53
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет