Новое видео ALTER BRIDGE

ALTER BRIDGE выпустят новую пластинку, получившую название Alter Bridge, девятого января на Napalm Records. Продюсером материала вновь выступал Michael "Elvis" Baskette:
01. Silent Divide (5:06)
02. Rue The Day (4:46)
03. Power Down (4:08)
04. Trust In Me (4:48)
05. Disregarded (3:55)
06. Tested And Able (4:36)
07. What Lies Within (5:07)
08. Hang By A Thread (4:11)
09. Scales Are Falling (5:54)
10. Playing Aces (4:05)
11. What Are You Waiting For (5:00)
12. Slave To Master (9:03)
особенно "хорошее" соло :(