Новости
Новости
Hatebreed

9 окт 2025 : 		 Новый альбом HATEBREED готов на 85%

2 окт 2025 : 		 HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE

12 авг 2025 : 		 Гитаристу HATEBREED уже лучше

1 авг 2025 : 		 CHRIS BEATTIE подал иск против HATEBREED

21 июл 2025 : 		 Новая песня HATEBREED

14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

27 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

25 ноя 2020 : 		 Вокалист HATEBREED — о концертах после пандемии

6 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

23 окт 2020 : 		 Новое видео HATEBREED
Новый альбом HATEBREED готов на 85%



Барабанщик HATEBREED MATT BYRNE в интервью 107.7 ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Летом мы выпустили сингл ["Make The Demons Obey"]. У нас есть новый альбом, который выйдет в следующем году — не уверен, когда, но он готов примерно на 90-85 процентов. [Мы] все еще кое-что дорабатываем, но наша цель — [релиз] в следующем году. Мы выпустили сингл "Make The Demons Obey". Мы исполняли его вживую. Мы исполняем его сегодня вечером. Он очень быстрый. Он тяжелый. Это HATEBREED. В нем все пропитано HATEBREED. Так что играть его в кайф. Всегда интересно исполнять что-то новое. Мы играем "I Will Be Heard" с 2002 года, так что, как бы вам ни нравилась эта песня, играть что-то новенькое — одно удовольствие!»




просмотров: 98

