сегодня



Новый альбом HATEBREED готов на 85%



Барабанщик HATEBREED MATT BYRNE в интервью 107.7 ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Летом мы выпустили сингл ["Make The Demons Obey"]. У нас есть новый альбом, который выйдет в следующем году — не уверен, когда, но он готов примерно на 90-85 процентов. [Мы] все еще кое-что дорабатываем, но наша цель — [релиз] в следующем году. Мы выпустили сингл "Make The Demons Obey". Мы исполняли его вживую. Мы исполняем его сегодня вечером. Он очень быстрый. Он тяжелый. Это HATEBREED. В нем все пропитано HATEBREED. Так что играть его в кайф. Всегда интересно исполнять что-то новое. Мы играем "I Will Be Heard" с 2002 года, так что, как бы вам ни нравилась эта песня, играть что-то новенькое — одно удовольствие!»







+0 -0



просмотров: 98

