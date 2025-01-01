сегодня



Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Комбинация разных причин привела к моему уходу»



JEN MAJURA в недавнем интервью ответила на вопрос о том, какие причины побудили ее уйти из музыки:



«Прежде всего, эта мысль пришла мне в голову не сразу — ни в коем случае. Я думала об этом еще до пандемии коронавируса.



Представьте, я занимаюсь этим с 17 лет. В этом году мне исполнилось 42 года. Дело в том, что жизнь постоянно меняется, и у меня с этим нет никаких проблем. Люди меняются. Все в порядке. Такова жизнь. Но чем больше я этим занимаюсь, тем больше это определяет гастроли, постоянное нахождение в разъездах, даже когда бармен в зале ожидания аэропорта называет тебя по имени, потому что ты все время там, это похоже на то, что ты слишком много путешествуешь, ты слишком много этим занимаешься. И бесчисленные ночи, проведенные в аэропортах, самолетах, из-за перелетов и усталости. Конечно, участие в концертах — большая награда, но это всего лишь равновесие, которое достигается благодаря тому факту, что я пожертвовала своей личной жизнью на протяжении всей своей жизни. У меня никогда не было личной жизни. Я всегда ставила свою работу на первое место.



Например, с тех пор, как я [опубликовала] заявление о выходе на пенсию, по-моему, 10 июня, я постоянно путешествую. Я собиралась в Хорватию, чтобы повидаться со своим другом Аленом. Я путешествовала по Праге со своим другом Тони из Нью-Йорка. Мне нравилось путешествовать, чего я раньше почти не делала. Конечно, это было здорово. Если вы путешествуете по Токио или Сиднею и знакомитесь с местной культурой, кухней и всем остальным, это потрясающе, и вам это нравится, но это утомительно. И я впервые сказала себе: "Я собираюсь поехать в отпуск, чтобы повидаться со своими друзьями, но не в гостиничном номере, а у друзей". Например, в Хорватии. И у меня не было никакого чувства вины. Я никогда не позволяла себе этого. Я всегда думала: "Нет, если я буду отсутствовать хотя бы две недели в году, что, если случится важный звонок или важная работа? Я не смогу этого сделать". Поэтому я никогда не позволяла себе уходить в отпуск. Я всегда думала: "Эй, ты играешь" — не знаю — "70000 Tons Of Metal". Круто же. Давай останемся в Майами еще на два дня". И это твой отпуск. Таково было мое понимание отпуска, когда нужно дать отдых своему разуму и вздохнуть полной грудью. И я могу сказать тебе, чувак, что отдыхать чертовски приятно. [смеется] И я просто наслаждался жизнью, чего я, в некотором роде, никогда себе не позволяла. И это очень важный момент.



Еще один важный момент — то же самое, что и у Devin'a Townsend'a. Devin связался со мной, когда я опубликовала [объявление] о своем уходе. Ко мне обратилось множество друзей и просто людей — Devin, Billy Sheehan и Alex Skolnick, многие друзья обратились ко мне — и Devin сказал: "Да, я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь". И чем больше я узнавала о причинах его ухода из концертной жизни, тем лучше Я поняла это потому, что мои родители не становятся моложе. И в конце концов они переехали в мой район в Германии. Последние 20 лет мы живем с разницей в шести часах езды на машине. И наконец-то они у меня здесь, в моем маленьком хоббитском городке, и я не хочу проводить три месяца в штатах.



Это сочетание многих факторов, событий, связанных с ИИ. Пресса, только не говорите мне, что я уволилась из-за ИИ. Это события, связанные с ИИ. Вы должны услышать все слова [смеется] и социальные перемены, чтобы закончить предложение. Все это, если я просто сравню с тем, каким был мой драйв и мой взгляд на музыку и музыкантов — я называю это сценой, а не бизнесом, — когда я начинала подростком, по сравнению с сегодняшним днем, — это совсем другое. И я только что сказала "нет" игре "цирку на хомячьем колесе". Похоже, чем меньше ты носишь, тем больше кликов и лайков получаешь. И всякий раз, когда я вижу что-то подобное — без упоминания имен, но кто-то имитирует минет, используя ток-бокс, чтобы сделать кавер на песню, в которой, кто знает, играла ли она, и которая набирает миллионы лайков, — я выключаю. Мне жаль. Должно быть проявление таланта, страсти, идей, творчестве, музыке. Но не должно быть о таком поверхностном дерьме, как это.



Чем больше я видела подобных вещей — все дело в макияже, все дело в том, чтобы меньше носить одежды, все дело в том, чтобы выглядеть сексуальнее, все это похоже на притворство. Чувак, с годами меня это достало, и я поняла по своему собственному поведению, что чем хуже одеваются другие, тем больше я становлюсь похожа на Билли Айлиш, типа: "Ладно, тогда я надену мешковатые джинсы и толстовку с капюшоном втрое большего размера". Дерьмо, потому что я нахожу, что людям так трудно оценить реальную ценность поста, который заключается в музыке, создании и чувстве, а не во внешнем виде. Этот образ исчезнет через пару лет у любого, кто воспользуется им прямо сейчас. И я всегда так думала, но мне становилось все труднее и труднее прояснять это, потому что был определенный момент времени, когда лайки в социальных сетях значили для компаний и лейблов больше, чем талант. И это был тот момент, когда я подумала: "Я больше не хочу в этом участвовать". Я должна, типа, что? Неделю питаться консервированной кукурузой, а потом какать в унитаз, снимать это на видео, публиковать и получать миллионы лайков? Я не хочу выставлять себя идиоткой только из-за того, что ставлю лайки, чтобы заинтересовать людей послушать мое творение. И я просто решила, что больше не хочу этого делать. И это главное, это буквально то, что я имею в виду, когда говорю о разработках, связанных с искусственным интеллектом, и социальных изменениях. И, кроме того, как я уже сказала, мои родители. Плюс я занимаюсь этим уже 25 лет. Все эти факторы в совокупности и являются причиной, по которой я хочу прекратить гастролировать. Я не говорила, что бросаю музыку, сжигаю все свои гитары, продаю все свое студийное оборудование… Нет, ни в коем случае. И я не улетаю с планеты Земля. Я не умираю. Но мой разум и моя душа нуждаются в отдыхе — отдыхе от давления того, каким люди ожидают меня видеть, от того, что люди ожидают, что я буду писать, сочинять музыку, выпускать ее. Я больше не хочу этим заниматься, и я не хочу быть в таком положении, когда независимо от того, что ты публикуешь или преподносишь, тебя всегда осуждают. Это похоже на то, что я больше не хочу быть в центре внимания. Я хочу уйти. Может быть, я стану тур-менеджером. Или, не знаю, что-то в этом роде.… Я имею в виду, если вы посмотрите на мою историю работы, я начинал как рабочий сцены, местный рабочий на сцене, а затем перешел на гитарную технику. Я занималась рекламой в европейских турах. Я занималась организацией туров. И затем, в течение семи лет, я была — ненавижу этот термин — рок-звездой… Так что это другой мир, и я ухожу от всего этого, чтобы просто насладиться моментом спокойствия в своей жизни, которого, как мне кажется, я заслуживаю».







