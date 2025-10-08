Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 43
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 28
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 23
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 43
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 28
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 23
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
[= ||| все новости группы



*

Grave

*



8 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE'91

8 апр 2025 : 		 GRAVE'91 отыграли первое шоу в Стокгольме

27 дек 2024 : 		 GRAVE'91 дадут первый концерт весной

21 авг 2024 : 		 GRAVE '91 не собираются записывать новую музыку

14 авг 2024 : 		 GRAVE соберут состав 1991 года

10 янв 2024 : 		 GRAVE всё?

3 июн 2020 : 		 Визуализация от GRAVE

19 июн 2018 : 		 GRAVE нашли барабанщика

4 дек 2017 : 		 GRAVE расстались с барабанщиком

18 авг 2016 : 		 Финский тур GRAVE, DEMONICAL, AUTHOR отменен

8 окт 2015 : 		 Новая песня GRAVE

18 сен 2015 : 		 Видео с текстом от GRAVE

4 сен 2015 : 		 Обложка нового альбома GRAVE

5 авг 2015 : 		 Новый альбом GRAVE выйдет в октябре

7 май 2015 : 		 Переиздание дебютного альбома GRAVE выйдет в июне

9 сен 2013 : 		 Видео с юбилейного выступления GRAVE

14 авг 2013 : 		 Видео с текстом от GRAVE

11 июл 2013 : 		 Детали нового ЕР GRAVE

16 июн 2013 : 		 GRAVE планируют выпуск ЕР

31 мар 2013 : 		 GRAVE в Сингапуре

25 окт 2012 : 		 Видео с выступления GRAVE

10 окт 2012 : 		 Видео с выступления GRAVE ("head cam")

25 авг 2012 : 		 Новый альбом GRAVE доступен для прослушивания

3 авг 2012 : 		 Новая песня GRAVE

12 июл 2012 : 		 Новая песня GRAVE

22 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GRAVE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления GRAVE'91



zoom
Профессиональное видео с выступления GRAVE образца 1991 года, состоявшегося в рамках фестиваля Brutal Assault, доступно для просмотра ниже.




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 окт 2025
Khanate
и вот так Grave из полуживой полузабытой группы резко обратились в праймовых самих себя.
отлично звучат, пусть подольше турят в таком составе.

вот бы еще Сандcтром на новом Entombed спел. он явно в хорошей форме.
просмотров: 180

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом