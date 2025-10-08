×
Дата :
с
по
все новости группы
Grave
Швеция
Death Metal
http://www.grave.se
Myspace:
http://www.myspace.com/gravepromo
Facebook:
http://www.facebook.com/#!/GraveOfficial
8 окт 2025
:
Профессиональное видео с выступления GRAVE'91
8 апр 2025
:
GRAVE'91 отыграли первое шоу в Стокгольме
27 дек 2024
:
GRAVE'91 дадут первый концерт весной
21 авг 2024
:
GRAVE '91 не собираются записывать новую музыку
14 авг 2024
:
GRAVE соберут состав 1991 года
10 янв 2024
:
GRAVE всё?
3 июн 2020
:
Визуализация от GRAVE
19 июн 2018
:
GRAVE нашли барабанщика
4 дек 2017
:
GRAVE расстались с барабанщиком
18 авг 2016
:
Финский тур GRAVE, DEMONICAL, AUTHOR отменен
8 окт 2015
:
Новая песня GRAVE
18 сен 2015
:
Видео с текстом от GRAVE
4 сен 2015
:
Обложка нового альбома GRAVE
5 авг 2015
:
Новый альбом GRAVE выйдет в октябре
7 май 2015
:
Переиздание дебютного альбома GRAVE выйдет в июне
9 сен 2013
:
Видео с юбилейного выступления GRAVE
14 авг 2013
:
Видео с текстом от GRAVE
11 июл 2013
:
Детали нового ЕР GRAVE
16 июн 2013
:
GRAVE планируют выпуск ЕР
31 мар 2013
:
GRAVE в Сингапуре
25 окт 2012
:
Видео с выступления GRAVE
10 окт 2012
:
Видео с выступления GRAVE ("head cam")
25 авг 2012
:
Новый альбом GRAVE доступен для прослушивания
3 авг 2012
:
Новая песня GRAVE
12 июл 2012
:
Новая песня GRAVE
22 июн 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома GRAVE
7 июн 2012
:
Дата выхода нового альбома GRAVE
24 май 2012
:
GRAVE завершили мастеринг
14 янв 2012
:
Лидер GRAVE о новом материале
12 янв 2012
:
GRAVE начали запись
30 ноя 2011
:
Рабочее название нового альбома GRAVE
26 окт 2011
:
GRAVE расстались с гитаристом
12 сен 2011
:
Качественное видео с выступления GRAVE
7 июл 2011
:
GRAVE на CENTURY MEDIA RECORDS
1 сен 2010
:
GRAVE поменяли басиста
20 авг 2010
:
Профессиональные съемки с выступления GRAVE
30 май 2010
:
Семплы с нового альбома GRAVE
20 май 2010
:
Новая песня GRAVE
28 апр 2010
:
Обложка нового альбома GRAVE
23 апр 2010
:
Новый альбом GRAVE выйдет в июне
2 сен 2009
:
GRAVE начнут сочинение нового материала осенью
1 июн 2009
:
Фронтмен GRAVE опубликовал три песни проекта GREY HEAVENS
16 июл 2008
:
Новое видео от GRAVE
14 май 2008
:
Премьера видео GRAVE "Bloodpath" состоится 15 мая
13 мар 2008
:
Российский тур GRAVE
18 окт 2007
:
GRAVE готовятся к записи нового альбома
16 сен 2006
:
GRAVE: Подробности о DVD 'Enraptured'
5 авг 2006
:
Подробности о концертном DVD от GRAVE
11 май 2006
:
Подробности о новом альбоме GRAVE
2 апр 2006
:
GRAVE: Название нового альбома
8 ноя 2005
:
GRAVE закончили написание семи новых песен
7 окт 2002
:
Новости из могилы
сегодня
Профессиональное видео с выступления GRAVE'91
Профессиональное видео с выступления GRAVE образца 1991 года, состоявшегося в рамках фестиваля Brutal Assault, доступно для просмотра ниже.
8 окт 2025
Khanate
и вот так Grave из полуживой полузабытой группы резко обратились в праймовых самих себя.
отлично звучат, пусть подольше турят в таком составе.
вот бы еще Сандcтром на новом Entombed спел. он явно в хорошей форме.
просмотров: 180
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
