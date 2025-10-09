сегодня



BRUCE DICKINSON исполнил гимн США



BRUCE DICKINSON вновь спел гимн США — на этот раз перед матчем между Los Angeles Kings и Colorado Avalanche



A surprise, to be sure, but a welcome one







#GoAvsGo #NHL pic.twitter.com/6gc0YgP2al Iron Maiden's lead singer Bruce Dickinson performed the national anthem for the Los Angeles Kings' season openerA surprise, to be sure, but a welcome one #GoKingsGo





