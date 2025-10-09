Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON дал совет молодым

1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON исполнил гимн США



zoom
BRUCE DICKINSON вновь спел гимн США — на этот раз перед матчем между Los Angeles Kings и Colorado Avalanche

Iron Maiden's lead singer Bruce Dickinson performed the national anthem for the Los Angeles Kings' season opener
A surprise, to be sure, but a welcome one#GoKingsGo#GoAvsGo#NHLpic.twitter.com/6gc0YgP2al






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 окт 2025
Орион
mohnatiy, уже скучно. Кстати заметили, как стало меньше экзальтированных по теме Украины?
просмотров: 301

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом