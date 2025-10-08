сегодня



Новое видео AS I LAY DYING



"Echoes", новое видео группы AS I LAY DYING, доступно для просмотра ниже. Тем самым группа представила новый состав:



Tim Lambesis - Vocals

Chris Clancy - Bass, Clean Vocals

Bill Hudson - Guitar

Don Vedda - Guitar

Tim Yeung – Drums



Lambesis: «Как единственный автор песен на каждом альбоме AS I LAY DYING, я всегда буду стремиться к созданию каталога музыки, которой я так увлечен. Но иногда все складывается даже лучше, чем ожидалось. Я невероятно благодарен своим новым коллегам по группе. Помимо того, что они невероятно талантливы, они искренне заботятся о моем благополучии и о группе, частью которой мы все теперь являемся».



Hudson добавляет: «Мы с Tim L впервые встретились почти 20 лет назад, и я играл с Tim Y в нескольких группах. Для меня большая честь быть частью новой главы AS I LAY DYING. Это отличный способ собраться и поиграть с таким количеством друзей старше 15 лет одновременно!»



Clancy: «Рад наконец-то поделиться этой новой главой. Посмотрите музыкальное видео на "Echoes". Мы гордимся тем, что создали вместе. Надеюсь, вам это понравится!»



В рамках стартующего в конце октября тура в России, группа отметит 20-летие альбома "Shadows Are Security".







