Новости
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 43
Новое видео MEGADETH 31
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 28
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 23
Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
8 окт 2025 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

13 ноя 2024 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

5 ноя 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов

3 ноя 2024 : 		 PHIL SGROSSO покинул состав AS I LAY DYING

25 окт 2024 : 		 Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу

25 окт 2024 : 		 Гитарист AS I LAY DYING покинул группу

24 окт 2024 : 		 Тур-менеджер AS I LAY DYING отказался с ними работать

22 окт 2024 : 		 Из AS I LAY DYING ушел басист

10 окт 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

13 сен 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

23 авг 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLICA хуже "Master Of Puppets"

8 авг 2024 : 		 AS I LAY DYING о туре по США

9 июл 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

23 май 2024 : 		 AS I LAY DYING в Азии

22 май 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

18 апр 2024 : 		 AS I LAY DYING нашли лейбл

9 апр 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов из группы

14 фев 2024 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в этом году

19 июл 2023 : 		 AS I LAY DYING в Европе

17 июн 2023 : 		 AS I LAY DYING сводят новый альбом

1 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

26 апр 2023 : 		 Новые участники AS I LAY DYING внесли вклад в будущий альбом

11 апр 2023 : 		 AS I LAY DYING завершили запись ударных

20 окт 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — о желании нанять киллера

9 сен 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году

21 июл 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING хвалит новых участников
Новое видео AS I LAY DYING



"Echoes", новое видео группы AS I LAY DYING, доступно для просмотра ниже. Тем самым группа представила новый состав:

Tim Lambesis - Vocals
Chris Clancy - Bass, Clean Vocals
Bill Hudson - Guitar
Don Vedda - Guitar
Tim Yeung – Drums

Lambesis: «Как единственный автор песен на каждом альбоме AS I LAY DYING, я всегда буду стремиться к созданию каталога музыки, которой я так увлечен. Но иногда все складывается даже лучше, чем ожидалось. Я невероятно благодарен своим новым коллегам по группе. Помимо того, что они невероятно талантливы, они искренне заботятся о моем благополучии и о группе, частью которой мы все теперь являемся».

Hudson добавляет: «Мы с Tim L впервые встретились почти 20 лет назад, и я играл с Tim Y в нескольких группах. Для меня большая честь быть частью новой главы AS I LAY DYING. Это отличный способ собраться и поиграть с таким количеством друзей старше 15 лет одновременно!»

Clancy: «Рад наконец-то поделиться этой новой главой. Посмотрите музыкальное видео на "Echoes". Мы гордимся тем, что создали вместе. Надеюсь, вам это понравится!»

В рамках стартующего в конце октября тура в России, группа отметит 20-летие альбома "Shadows Are Security".




8 окт 2025
Red One
Чувак маслица себе в руки залил. Теперь не хуже Киркорова с Шикалаем выглядит
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
