DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»



DAVID'a ELLEFSON'a в недавнем интервью вновь попросили поделиться мыслями об объявлении группы о том, что их предстоящий альбом станет последним. Группа Dave'a Mustaine'a также отправится в прощальное турне в 2026 году:



«Честно говоря, я не особо об этом думаю. Думаю, все вокруг думают об этом больше, чем я сам.



Конечно, это был нелёгкий путь, были и прекрасные моменты, и моменты, когда приходилось задумываться, но в конце концов... Послушайте, четыре с половиной года назад Dave сказал, что не хочет больше играть со мной, так что я просто оставил всё это позади и пошёл дальше. Я не жду от него звонка. Я уже предлагал, что если представится возможность, я с удовольствием приму участие в той или иной степени.



То, что мы видели в Бирмингеме на мероприятии BLACK SABBATH "Back To The Beginning", по моему мнению, было на 100 % правильным способом попрощаться. Они выступили в составе с Geezer [Butler], Tony [Iommi], Bill [Ward] и Ozzy [Osbourne];— они вместе прошли через многое... Они уволили Bill'a в какой-то момент своей карьеры, они уволили Оззи, а потом снова собрались вместе. Четверо участников, с которых всё началось, смогли попрощаться вместе, друг с другом, с фанатами, а фанаты попрощались с ними. Так что для меня это правильная модель поведения в данном случае. Это на сто процентов правильно».



Возвращаясь к MEGADETH, David сказал:



«Если это действительно прощание, если это действительно так, а не просто попытка увеличить продажи билетов, потому что мы уже видели подобное — увеличить продажи билетов, уйти, а потом, когда все уйдут на пару лет, появятся более выгодные предложения. Мы видели, как это работает — но если Dave'y нужно закрыть проект и уйти, потому что он устал и прошёл через всё это, то знаете что? Как его давний друг, даже несмотря на то, что мы не разговаривали почти пять лет...



Да благословит тебя Бог, брат. Закрой проект с достоинством и наслаждайся остатком своей жизни. Если он по-настоящему закрывает проект и действительно собирается забросить его, то, пожалуйста, сделай это с достоинством и грацией, делай то, что говоришь, и имей в виду то, что говоришь. Потому что я думаю, что прощание так часто используется многими людьми, что оно уже не имеет большого значения. Мы видели это много раз. Так что если ты действительно собираешься завязать, завязывай, забудь об этом и наслаждайся остатком своей жизни».







