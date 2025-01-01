Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 44
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 44
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25

1 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN

16 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал

29 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»

20 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»



zoom
DAVID'a ELLEFSON'a в недавнем интервью вновь попросили поделиться мыслями об объявлении группы о том, что их предстоящий альбом станет последним. Группа Dave'a Mustaine'a также отправится в прощальное турне в 2026 году:

«Честно говоря, я не особо об этом думаю. Думаю, все вокруг думают об этом больше, чем я сам.

Конечно, это был нелёгкий путь, были и прекрасные моменты, и моменты, когда приходилось задумываться, но в конце концов... Послушайте, четыре с половиной года назад Dave сказал, что не хочет больше играть со мной, так что я просто оставил всё это позади и пошёл дальше. Я не жду от него звонка. Я уже предлагал, что если представится возможность, я с удовольствием приму участие в той или иной степени.

То, что мы видели в Бирмингеме на мероприятии BLACK SABBATH "Back To The Beginning", по моему мнению, было на 100 % правильным способом попрощаться. Они выступили в составе с Geezer [Butler], Tony [Iommi], Bill [Ward] и Ozzy [Osbourne];— они вместе прошли через многое... Они уволили Bill'a в какой-то момент своей карьеры, они уволили Оззи, а потом снова собрались вместе. Четверо участников, с которых всё началось, смогли попрощаться вместе, друг с другом, с фанатами, а фанаты попрощались с ними. Так что для меня это правильная модель поведения в данном случае. Это на сто процентов правильно».

Возвращаясь к MEGADETH, David сказал:

«Если это действительно прощание, если это действительно так, а не просто попытка увеличить продажи билетов, потому что мы уже видели подобное — увеличить продажи билетов, уйти, а потом, когда все уйдут на пару лет, появятся более выгодные предложения. Мы видели, как это работает — но если Dave'y нужно закрыть проект и уйти, потому что он устал и прошёл через всё это, то знаете что? Как его давний друг, даже несмотря на то, что мы не разговаривали почти пять лет...

Да благословит тебя Бог, брат. Закрой проект с достоинством и наслаждайся остатком своей жизни. Если он по-настоящему закрывает проект и действительно собирается забросить его, то, пожалуйста, сделай это с достоинством и грацией, делай то, что говоришь, и имей в виду то, что говоришь. Потому что я думаю, что прощание так часто используется многими людьми, что оно уже не имеет большого значения. Мы видели это много раз. Так что если ты действительно собираешься завязать, завязывай, забудь об этом и наслаждайся остатком своей жизни».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом