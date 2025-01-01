×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
48
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
32
Новое видео MEGADETH
31
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
24
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
48
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
32
Новое видео MEGADETH
31
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
24
все новости группы
Gatecreeper
США
Death Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/gatecreeper/
9 окт 2025
:
Новое видео GATECREEPER
19 апр 2024
:
Новая песня GATECREEPER
13 мар 2024
:
Новое видео GATECREEPER
21 фев 2024
:
Новое видео GATECREEPER
29 янв 2021
:
GATECREEPER на Nuclear Blast
10 окт 2019
:
Новый альбом GATECREEPER доступен для прослушивания
26 сен 2019
:
Новое видео GATECREEPER
8 авг 2019
:
Новый альбом GATECREEPER выйдет в октябре
25 фев 2018
:
Видео полного выступления GATECREEPER
11 янв 2018
:
IRON REAGAN и GATECREEPER выпускают сплит
25 авг 2017
:
Новое видео GATECREEPER
9 май 2017
:
Концертный релиз GATECREEPER доступен для прослушивания
8 окт 2016
:
Новый альбом GATECREEPER доступен для прослушивания
23 сен 2016
:
Новая песня GATECREEPER
15 сен 2016
:
Новая песня GATECREEPER
26 авг 2016
:
Новое видео GATECREEPER
3 авг 2016
:
Новая песня GATECREEPER
16 июн 2016
:
GATECREEPER на Relapse
сегодня
Новое видео GATECREEPER
"Mistaken For Dead", новое видео группы GATECREEPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dark Superstition, выпущенного 17 мая на Nuclear Blast Records:
"Dead Star"
"Oblivion"
"The Black Curtain"
"Masterpiece Of Chaos"
"Superstitious Vision"
"A Chilling Aura"
"Caught In The Treads"
"Flesh Habit"
"Mistaken For Dead"
"Tears Fall From The Sky"
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 114
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет