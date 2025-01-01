Arts
Новости
*

Gatecreeper

9 окт 2025 : 		 Новое видео GATECREEPER

19 апр 2024 : 		 Новая песня GATECREEPER

13 мар 2024 : 		 Новое видео GATECREEPER

21 фев 2024 : 		 Новое видео GATECREEPER

29 янв 2021 : 		 GATECREEPER на Nuclear Blast

10 окт 2019 : 		 Новый альбом GATECREEPER доступен для прослушивания

26 сен 2019 : 		 Новое видео GATECREEPER

8 авг 2019 : 		 Новый альбом GATECREEPER выйдет в октябре

25 фев 2018 : 		 Видео полного выступления GATECREEPER

11 янв 2018 : 		 IRON REAGAN и GATECREEPER выпускают сплит

25 авг 2017 : 		 Новое видео GATECREEPER

9 май 2017 : 		 Концертный релиз GATECREEPER доступен для прослушивания

8 окт 2016 : 		 Новый альбом GATECREEPER доступен для прослушивания

23 сен 2016 : 		 Новая песня GATECREEPER

15 сен 2016 : 		 Новая песня GATECREEPER

26 авг 2016 : 		 Новое видео GATECREEPER

3 авг 2016 : 		 Новая песня GATECREEPER

16 июн 2016 : 		 GATECREEPER на Relapse
Новое видео GATECREEPER



zoom
"Mistaken For Dead", новое видео группы GATECREEPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dark Superstition, выпущенного 17 мая на Nuclear Blast Records:

"Dead Star"
"Oblivion"
"The Black Curtain"
"Masterpiece Of Chaos"
"Superstitious Vision"
"A Chilling Aura"
"Caught In The Treads"
"Flesh Habit"
"Mistaken For Dead"
"Tears Fall From The Sky"




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
