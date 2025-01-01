Arts
Новости
Dragony

11 окт 2025 : 		 Новый участник DRAGONY

7 мар 2025 : 		 Новое видео DRAGONY

30 окт 2024 : 		 Новое видео DRAGONY

30 сен 2024 : 		 Новое видео DRAGONY

26 июл 2024 : 		 Новое видео DRAGONY

9 апр 2024 : 		 Новый альбом DRAGONY выйдет осенью

20 мар 2023 : 		 Видео с текстом от DRAGONY

1 апр 2022 : 		 DRAGONY нашли гитариста

2 мар 2022 : 		 DRAGONY претендуют на награду

14 янв 2021 : 		 Новое видео DRAGONY

12 дек 2020 : 		 Видео с текстом от DRAGONY

12 ноя 2020 : 		 Новое видео DRAGONY

27 окт 2020 : 		 Видео с выступления DRAGONY

30 июн 2020 : 		 DRAGONY на Napalm Records

22 мар 2017 : 		 Видео с текстом от DRAGONY

2 сен 2015 : 		 Видео с текстом от DRAGONY

5 июл 2015 : 		 Кавер-версия DAVID HASSELHOFF от DRAGONY

2 июл 2015 : 		 Обложка нового альбома DRAGONY

8 окт 2012 : 		 Изменения в составе DRAGONY

27 сен 2011 : 		 Новая песня DRAGONY
Новый участник DRAGONY



DRAGONY сообщили о том, что с январского европейского тура постоянной участницей коллектива становится Maria Nesh (Red Eye Temple):

«После того, как я много раз выступала с Dragony за последние годы, мне будет интересно работать с ними на постоянной основе и дать еще больше концертов с группой в будущем. Я также с нетерпением жду возможности поработать над новой музыкой в студии с ребятами, и, возможно, очень скоро мы поделимся какими-нибудь интересными новостями на этот счет. На данный момент я счастлива быть новой "Валькирией" Dragony и с нетерпением жду большого европейского тура в январе! Увидимся на пути в Валхаллу!»



1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
