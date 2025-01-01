сегодня



Новый участник DRAGONY



DRAGONY сообщили о том, что с январского европейского тура постоянной участницей коллектива становится Maria Nesh (Red Eye Temple):



«После того, как я много раз выступала с Dragony за последние годы, мне будет интересно работать с ними на постоянной основе и дать еще больше концертов с группой в будущем. Я также с нетерпением жду возможности поработать над новой музыкой в студии с ребятами, и, возможно, очень скоро мы поделимся какими-нибудь интересными новостями на этот счет. На данный момент я счастлива быть новой "Валькирией" Dragony и с нетерпением жду большого европейского тура в январе! Увидимся на пути в Валхаллу!» http://www.dragony.net/





