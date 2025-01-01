сегодня



Умер один из вокалистов AYREON



Лидер AYREON Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:



«Мой друг Эдвард Рикерс проиграл битву с раком. Его больше нет с нами.… это так трудно себе представить. Конечно, мы все знаем, что он был удивительно талантливым певцом с золотым голосом. Но более того, он был невероятно хорошим человеком! Всегда на позитиве и всегда в восторге от музыки. Мы так скучали по нему во время последних концертов AYREON. Но теперь… голоса AYREON здесь больше нет. Сердечно обнимаю его семью. И всех вас. Эдвард продолжает жить в наших сердцах и умах» http://www.ayreon.com







