Новое видео BLACK CROSS HOTEL

“Eyes From Nowhere”", новое видео группы BLACK CROSS HOTEL, в состав которой входят члены Stabbing Westward, The Atlas Moth, Minsk, Broken Hope, Whipped и других достойных формаций, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Songs For Switches, релиз которого намечен на тридцать первое октября на Someoddpilot Records:
“Eyes From Nowhere”
“Rot Together”
“The House God Doesn’t Visit”
“Song for Switches”
“Typo”
“Blood Dance”
“Church Basement”
“Teeth”
“How To Be Unburdened”
“2AFPT”
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет