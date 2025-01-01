Arts
Новости
Новое видео BLACK CROSS HOTEL



“Eyes From Nowhere”", новое видео группы BLACK CROSS HOTEL, в состав которой входят члены Stabbing Westward, The Atlas Moth, Minsk, Broken Hope, Whipped и других достойных формаций, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Songs For Switches, релиз которого намечен на тридцать первое октября на Someoddpilot Records:

“Eyes From Nowhere”
“Rot Together”
“The House God Doesn’t Visit”
“Song for Switches”
“Typo”
“Blood Dance”
“Church Basement”
“Teeth”
“How To Be Unburdened”
“2AFPT”




просмотров: 52

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
