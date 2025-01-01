MIKE PORTNOY рад за ANIKA NILLES

10 авг 2021 :
MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность
30 июл 2021 :
MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»
27 янв 2021 :
MIKE PORTNOY и винил
28 дек 2020 :
MIKE PORTNOY пытается взять реванш
11 окт 2020 :
MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона
9 окт 2020 :
MIKE PORTNOY и винил
15 авг 2020 :
MIKE PORTNOY и винил
15 июл 2020 :
MIKE PORTNOY и винил
9 июл 2020 :
MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES
30 июн 2020 :
MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»
27 июн 2020 :
MIKE PORTNOY и винил
24 июн 2020 :
MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation
22 июн 2020 :
MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»
19 июн 2020 :
MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»
16 июн 2020 :
MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS
12 июн 2020 :
MIKE PORTNOY и винил
10 июн 2020 :
MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона
6 июн 2020 :
MIKE PORTNOY о коллекции винила
2 июн 2020 :
MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH
26 май 2020 :
JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона
13 май 2020 :
MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"
23 апр 2020 :
MIKE PORTNOY исполняет RAMONES
25 фев 2020 :
MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами
10 фев 2020 :
MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»
10 фев 2020 :
MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года»
22 янв 2020 :
MIKE PORTNOY о возможной работе с John'ом Petrucci
16 янв 2020 :
MIKE PORTNOY заявил, что не собирался в тур с RUSH
15 янв 2020 :
MIKE PORTNOY опубликовал редкое видео DREAM THEATER в честь Нила Пирта
26 дек 2019 :
MIKE PORTNOY с дочкой угадывают песни THE BEATLES
28 окт 2019 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео с выступления SHATTERED FORTRESS
23 окт 2019 :
PHIL DEMMEL о сотрудничестве с MIKE PORTNOY и Bobby "Blitz" Ellsworth
12 сен 2019 :
MIKE PORTNOY: «Не хочу раскачивать лодку с DREAM THEATER»
11 фев 2019 :
MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS выступили вместе
28 янв 2019 :
MIKE PORTNOY о возможном участии в RUSH
25 янв 2019 :
MIKE PORTNOY: «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать»
13 ноя 2018 :
MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!»
12 июл 2018 :
MIKE PORTNOY: «Я не самый лучший барабанщик»
25 июн 2018 :
MIKE PORTNOY о Винни Поле
19 фев 2018 :
MIKE PORTNOY: «Металл сейчас сильнее и лучше, чем когда-либо»
7 фев 2018 :
MIKE PORTNOY о фотографии с гитаристом DREAM THEATER
7 фев 2018 :
Гитарист DREAM THEATER о фотографии с Mike'ом
24 янв 2018 :
MIKE PORTNOY: «Жаль, что RUSH всё»
1 янв 2018 :
MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе
1 дек 2017 :
MIKE PORTNOY: «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня»
15 ноя 2017 :
MIKE PORTNOY: «У меня нет никакого желания играть в DREAM THEATER»
31 окт 2017 :
MIKE PORTNOY: «Возвращаться к DREAM THEATER не планирую»
20 сен 2017 :
MIKE PORTNOY закрыл форум
1 авг 2017 :
MIKE PORTNOY не жаждет реюниона с DREAM THEATER
10 июл 2017 :
MIKE PORTNOY: «Я люблю своих бывших коллег»
3 июл 2017 :
Видео с выступления MIKE PORTNOY's SHATTERED FORTRESS
10 апр 2017 :
MIKE PORTNOY: «Мне комфортно быть в команде»
21 мар 2017 :
Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS
20 мар 2017 :
BUMBLEFOOT, DEREK SHERINIAN в новой группе с MIKE PORTNOY?
16 мар 2017 :
Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS
3 мар 2017 :
MIKE PORTNOY работает с новой суперкомандой
22 фев 2017 :
Акустика от MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS
12 фев 2017 :
MIKE PORTNOY и SHATTERED FORTRESS дебютировали на сцене
24 ноя 2016 :
MIKE PORTNOY: «Почему мне нужно было уйти из DREAM THEATER»
13 сен 2016 :
MIKE PORTNOY о SHATTERED FORTRESS
12 сен 2016 :
MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS станут хедлайнерами ProgPower USA 2017
1 июл 2016 :
MIKE PORTNOY планирует целиком исполнить "12 Step Suite" DREAM THEATER
25 мар 2016 :
MIKE PORTNOY: "Барабанщик METALLICA научил меня скромности"
11 мар 2016 :
MIKE PORTNOY не считает себя хорошим барабанщиком
10 фев 2016 :
MIKE PORTNOY рассказал участникам DREAM THEATER о том, как он их любит
13 окт 2015 :
MIKE PORTNOY: «Мне нравится быть участником группы, в которой кто-то привлекает больше внимания, чем я»
21 апр 2015 :
MIKE PORTNOY о новом проекте
3 апр 2015 :
MIKE PORTNOY: «Я никогда не просил о пятилетней паузе для DREAM THEATER»
12 фев 2015 :
MIKE PORTNOY о своем металл-проекте
11 фев 2015 :
MIKE PORTNOY о METAL ALLEGIANCE
26 янв 2015 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN и PAUL GILBERT исполнили песни THE WHO
6 янв 2015 :
MIKE PORTNOY основал новую группу
2 дек 2014 :
MIKE PORTNOY предупреждает о мошенниках
3 сен 2014 :
MIKE PORTNOY не жалеет об уходе из DREAM THEATER
1 сен 2014 :
MIKE PORTNOY о возможном возвращении в DREAM THEATER
28 июл 2014 :
MIKE PORTNOY вновь негодует...
9 июл 2014 :
MIKE PORTNOY негодует...
15 май 2014 :
MIKE PORTNOY одобряет решение насчёт QUEENSRŸCHE
2 янв 2014 :
MIKE PORTNOY: "Мне больше не интересны барабанные соло"
5 сен 2013 :
MIKE PORTNOY беспокоится о том, что о нём пишут в интернете
2 сен 2013 :
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN
28 авг 2013 :
MIKE PORTNOY: «BLACK SABBATH без BILL'a WARD'a — это не реюнион»
6 авг 2013 :
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN
5 авг 2013 :
MIKE PORTNOY: «Мой последний комментарий о DREAM THEATER вырван из контекста»
2 авг 2013 :
MIKE PORTNOY вернулся бы в DREAM THEATER
20 июл 2013 :
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY
12 июл 2013 :
MIKE PORTNOY: 'Я один из самых недопонятых музыкантов в мире'
2 июл 2013 :
PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN: Трейлер 'Live In Tokyo'
27 июн 2013 :
Концертный релиз PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN выйдет в сентябре
20 июн 2013 :
MIKE PORTNOY об уходе из ADRENALINE MOB и своих планах на будущее
28 мар 2013 :
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: Обложка и трек-лист
9 фев 2013 :
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY
9 фев 2013 :
Концертный релиз PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выйдет в марте
22 янв 2013 :
MIKE PORTNOY о фэн-трибьюте '12 Step Suite'
19 дек 2012 :
Проект PORTNOY, KOTZEN, SHEEHAN закончил работу над альбомом
22 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я ушел из DREAM THEATER потому, что вдохновение и отношения значат для меня больше, чем деньги»
12 ноя 2012 :
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: концерт в Токио будет сниматься для DVD
12 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY недоволен названием, придуманным азиатскими промоутерами
9 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY читает рэп
8 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Нью-Йорка
5 ноя 2012 :
MIKE PORTNOY о визите в Китай
29 окт 2012 :
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Петербурга
21 окт 2012 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: видео с выступления
19 окт 2012 :
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: фрагмент нового DVD
19 окт 2012 :
MIKE PORTNOY исполнил песни ADRENALINE MOB и FLYING COLORS для Sabian's Cymbal Vote
15 окт 2012 :
MIKE PORTNOY о концертах с BILLY SHEEHAN'ом, TONY MACALPINE'ом и DEREK'ом SHERINIAN'ом: «Это будет круто!»
8 окт 2012 :
MIKE PORTNOY исполнил кавер-версию THE OSMONDS
9 авг 2012 :
MIKE PORTNOY выступил вместе с RICHIE KOTZEN'ом
3 авг 2012 :
MIKE PORTNOY о ситуации в индустрии музыки и об альбоме DREAM THEATER “Images And Words”
12 июл 2012 :
Mike Portnoy: «Мой уход из DREAM THEATER был лёгкой прогулкой в парке по сравнению с ситуацией в QUEENSRŸCHE»
19 июн 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я намеренно искал проекты и музыкальные коллективы, которые отличаются по стилю от DREAM THEATER»
28 мар 2012 :
MIKE PORTNOY: «Я в буквальном смысле ел, дышал и срал DREAM THEATER'ом в течение 25-ти лет»
25 мар 2012 :
Трейлер нового DVD от MIKE PORTNOY
3 мар 2012 :
MIKE PORTNOY выпустит DVD в марте
31 янв 2012 :
JOHN SYKES о проекте с Портным
25 янв 2012 :
RICHIE KOTZEN в проекте PORTNOY/SHEEHAN?
25 янв 2012 :
Проекта JOHN SYKES/MIKE PORTNOY больше нет
31 дек 2011 :
MIKE PORTNOY: десятка лучших альбомов
31 дек 2011 :
MIKE PORTNOY сыграл с 90-летним CANDIDO CAMERO;
7 сен 2011 :
MIKE PORTNOY о возможном воссоединении с DREAM THEATER: «Я никогда не говорю «никогда»
5 сен 2011 :
PORTNOY: «Этот год был тяжёлым для меня — я видел, как фэны DREAM THEATER поворачиваются ко мне спиной»
8 авг 2011 :
MIKE PORTNOY: «Мне больно слышать новую музыку DREAM THEATER»
26 июл 2011 :
MIKE PORTNOY, JOHN SYKES в новой группе
7 июл 2011 :
MIKE PORTNOY назван 'барабанщиком года'
24 май 2011 :
YELLOW MATTER CUSTARD выпустят DVD и CD
4 май 2011 :
PORTNOY, ELLEFSON, BENANTE, BELLO собрали на мастер-классе 400 человек
27 апр 2011 :
MIKE PORTNOY заявил, что не хотел выносить на публику свой уход из DREAM THEATER
12 апр 2011 :
MIKE PORTNOY рассказал о своих новых проектах
2 мар 2011 :
MIKE PORTNOY выступил с кавер-группой
1 мар 2011 :
MIKE PORTNOY: «Участники DREAM THEATER не отвечают на мои письма и звонки»
16 фев 2011 :
MIKE PORTNOY начал запись ударных для проекта с вокалистом SYMPHONY X
5 фев 2011 :
MIKE PORTNOY работает с вокалистом SYMPHONY X
29 дек 2010 :
Бесплатный трибьют MIKE'у PORTNOY'омy
21 дек 2010 :
MIKE PORTNOY: «Я пытался вернуться в DREAM THEATER, но мне отказали»
17 дек 2010 :
Время Mike'а Portnoy в AVENGED SEVENFOLD подходит к концу
13 дек 2010 :
MIKE PORTNOY: "Я бы сказал... да не могу"
22 ноя 2010 :
MIKE PORTNOY: DREAM THEATER без меня «серьёзно испортит отношения»
9 сен 2010 :
MIKE PORTNOY заявил, что AVENGED SEVENFOLD не имеют отношение к его уходу из DREAM THEATER
6 май 2010 :
MIKE PORTNOY поедет в тур с AVENGED SEVENFOLD
