*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
9 окт 2025 : 		 ANCIIENTS получили Western Canadian Music Award

2 апр 2025 : 		 ANCIIENTS о Juno Award

31 мар 2025 : 		 ANCIIENTS взяли Juno

1 сен 2024 : 		 Новый альбом ANCIIENTS доступен для прослушивания

24 июл 2024 : 		 Новая песня ANCIIENTS

16 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от ANCIIENTS

12 янв 2024 : 		 Перезаписанный трек от ANCIIENTS

28 мар 2018 : 		 ANCIIENTS получили канадскую Грэмми

29 июл 2016 : 		 Новая песня ANCIIENTS

12 апр 2016 : 		 ANCIIENTS закончили запись нового альбома

13 мар 2013 : 		 Новая песня ANCIIENTS

1 фев 2013 : 		 Новая песня ANCIIENTS

22 ноя 2012 : 		 ANCIIENTS на SEASON OF MIST
ANCIIENTS получили Western Canadian Music Award



ANCIIENTS получили Western Canadian Music Award в категории Metal & Hard Music Artist of the Year:

Kenny Cook: «Мы были в восторге, когда вернулись домой из тура и узнали новость о том, что мы выиграли эту награду на BreakOut West. Огромное спасибо Factor Canada, Music BC и всем людям, которые голосовали за нас! Впереди у нас еще месяц концертов. Затем мы начнем собирать воедино идеи для следующего альбома».



