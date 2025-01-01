сегодня



ANCIIENTS получили Western Canadian Music Award



ANCIIENTS получили Western Canadian Music Award в категории Metal & Hard Music Artist of the Year:



Kenny Cook: «Мы были в восторге, когда вернулись домой из тура и узнали новость о том, что мы выиграли эту награду на BreakOut West. Огромное спасибо Factor Canada, Music BC и всем людям, которые голосовали за нас! Впереди у нас еще месяц концертов. Затем мы начнем собирать воедино идеи для следующего альбома».





