сегодня



Вокалист SIXX:A.M. представил новое видео



JAMES MICHAEL представил видео на первый с 2022 года сингл — “WTF Happened?”



«Я просто хотел воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить вас за все ваши невероятные комментарии и сообщения на тему ‘WTF Happened?’ Вы буквально сделали мой день! Я не был уверен, как люди отреагируют на это, но, честно говоря, чтение ваших комментариев было лучшей частью публикации. Еще раз спасибо, что выслушали меня и сделали этот релиз для меня особенным!»







