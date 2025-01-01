Arts
*

Sixx:A.M.

*



9 окт 2025 : 		 Вокалист SIXX:A.M. представил новое видео

14 июл 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE собрался жить до 100 лет

2 июл 2025 : 		 NIKKI SIXX: «24 не беру в рот крепкого!»

14 июн 2025 : 		 JAMES MICHAEL : «Мы никогда не создавали SIXX:A.M. ради денег»

20 май 2025 : 		 Вокалист SIXX:A.M. о темной стороне творчества

10 апр 2025 : 		 Делюкс-издание от SIXX:A.M.

3 июл 2024 : 		 NIKKI SIXX уже 23 года не берет в рот крепкого

5 май 2024 : 		 NIKKI SIXX любит ранние работы AEROSMITH

10 фев 2024 : 		 Бывшая машина NIKKI SIXX ушла за $110,000

7 фев 2024 : 		 NIKKI SIXX выиграл дело о сталкерах

17 ноя 2023 : 		 NIKKI SIXX о сталкерах

18 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравьев?»

10 авг 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой

9 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON поблагодарила NIKKI SIXX

24 мар 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон

20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»
Вокалист SIXX:A.M. представил новое видео



JAMES MICHAEL представил видео на первый с 2022 года сингл — “WTF Happened?”

«Я просто хотел воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить вас за все ваши невероятные комментарии и сообщения на тему ‘WTF Happened?’ Вы буквально сделали мой день! Я не был уверен, как люди отреагируют на это, но, честно говоря, чтение ваших комментариев было лучшей частью публикации. Еще раз спасибо, что выслушали меня и сделали этот релиз для меня особенным!»




