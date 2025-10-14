сегодня



DREAM THEATER не поедут в Европу в 26



DREAM THEATER опубликовали следующее сообщение:



«ВНИМАНИЮ всех поклонников DREAM THEATER в ЕС/Великобритании: Мы знаем, что обещали вернуться в 2026 году с нашим полноценным шоу "Parasomnia", но, к сожалению, иногда планы меняются ... после долгих обсуждений, после двух европейских туров в рамках нашего 40-летнего юбилейного тура в 2024 и 2025 годах (а также туров по ЕС в предыдущие два года также в 2022 и 2023 годах), мы приняли трудное решение отказаться от возвращения в ЕС/Великобританию в 2026 году.



Сейчас у нас завершаются 3 недели нашего американского тура "Parasomnia"/"A Change Of Seasons", так что еще есть время приехать в Штаты и посмотреть это шоу, если у вас есть такое желание… это действительно крутое шоу! И если мы не сможем привезти его вам, мы, по крайней мере, хотели предупредить, чтобы у вас была возможность приехать к нам и посмотреть его.



Мы с нетерпением ждем возвращения в ЕС/Великобританию, когда начнем наш следующий турне в 2027 или 2028 году!»







