Новости
Dream Theater

14 окт 2025 : 		 DREAM THEATER не поедут в Европу в 26

10 окт 2025 : 		 DREAM THEATER в Ernie Ball

6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER
DREAM THEATER не поедут в Европу в 26



DREAM THEATER опубликовали следующее сообщение:

«ВНИМАНИЮ всех поклонников DREAM THEATER в ЕС/Великобритании: Мы знаем, что обещали вернуться в 2026 году с нашим полноценным шоу "Parasomnia", но, к сожалению, иногда планы меняются ... после долгих обсуждений, после двух европейских туров в рамках нашего 40-летнего юбилейного тура в 2024 и 2025 годах (а также туров по ЕС в предыдущие два года также в 2022 и 2023 годах), мы приняли трудное решение отказаться от возвращения в ЕС/Великобританию в 2026 году.

Сейчас у нас завершаются 3 недели нашего американского тура "Parasomnia"/"A Change Of Seasons", так что еще есть время приехать в Штаты и посмотреть это шоу, если у вас есть такое желание… это действительно крутое шоу! И если мы не сможем привезти его вам, мы, по крайней мере, хотели предупредить, чтобы у вас была возможность приехать к нам и посмотреть его.

Мы с нетерпением ждем возвращения в ЕС/Великобританию, когда начнем наш следующий турне в 2027 или 2028 году!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 окт 2025
Corpsegrinder04
Чё-то Джигурде голос знатно вытянули на видео. Наврят ли он так резво в живую звучал.
14 окт 2025
J
JackLong
Corpsegrinder04, есть любительские съемки с этого конкретно концерта, даже конкретно этой песни: https://www.youtube.com/watch?v=zkGtAm6SwCc
плюс видел их в этом туре дважды и лично могу сказать, что сыр в этом туре ну прям соловей. Логично, что The Killing Hand образца 1993 мы от него никогда уже не услышим, но факт остается фактом)))
