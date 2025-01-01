сегодня



SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»



SLASH в недавнем интервью Guitar World вновь намекнул, что скоро будет выпущен новый альбом GUNS N' ROSES:



«На данный момент накопилось так много материала, что нужно проявить дисциплину, чтобы сесть и, черт возьми, вникнуть в него. Но, по моему опыту, с GUNS никогда нельзя ничего планировать заранее. Вы никогда не сможете сесть и сказать: "Мы воспользуемся этим временем и сделаем вот это". Каждый раз, когда мы что-то делаем, все рушится. Это происходит спонтанно, благодаря какому-то вдохновению, которое что-то запускает. И не успеваешь оглянуться, как оно уже запущено. Так что оно приближается. Я знаю, что оно приближается, потому что все об этом думают. Это произойдет тогда, когда произойдет».







