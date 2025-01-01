Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
[= ||| все новости группы



*

Black Label Society

*



9 окт 2025 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

20 май 2025 : 		 BLACK LABEL SOCIETY исполнили новую песню

14 май 2025 : 		 Новая песня барабанщика BLACK LABEL SOCIETY

13 апр 2025 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY: «Мне в кайф выпускать синглы»

21 фев 2025 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

7 ноя 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY могут выпустить альбом в 2025

10 сен 2024 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

2 май 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY работают над альбомом

6 апр 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

10 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

5 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY готовит сингл

15 янв 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY выпустил альбом

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE исполнил OZZY OSBOURNE и BLACK LABEL SOCIETY

24 май 2023 : 		 BLACK LABEL SOCIETY в студии

22 апр 2022 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

8 ноя 2021 : 		 Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY

5 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

31 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK LABEL SOCIETY

6 окт 2021 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY — о новом альбоме

24 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 май 2021 : 		 BLACK LABEL SOCIETY завершают работу

12 май 2021 : 		 У BLACK LABEL SOCIETY есть 30

7 май 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

28 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

23 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 июл 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY планируют новый альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео BLACK LABEL SOCIETY



zoom
"Broken And Blind", новое видео группы BLACK LABEL SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в начале следующего года.

Zakk: «Чо как, банда? На связи Zakk Wylde из BLACK LABEL SOCIETY. Вот наша новая песня под названием "Broken And Blind". Песня об арахисовом масле и шоколаде и о том, что происходит, когда у вас ничего этого нет. Моя душа разбита, и я слепну от ярости, если у меня нет арахисового масла и шоколада, так что, пожалуйста, встречайте наш новый трек под названием "Broken And Blind". Спасибо, и всем хорошего дня!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 115

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом