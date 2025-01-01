сегодня



Новое видео BLACK LABEL SOCIETY



"Broken And Blind", новое видео группы BLACK LABEL SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в начале следующего года.



Zakk: «Чо как, банда? На связи Zakk Wylde из BLACK LABEL SOCIETY. Вот наша новая песня под названием "Broken And Blind". Песня об арахисовом масле и шоколаде и о том, что происходит, когда у вас ничего этого нет. Моя душа разбита, и я слепну от ярости, если у меня нет арахисового масла и шоколада, так что, пожалуйста, встречайте наш новый трек под названием "Broken And Blind". Спасибо, и всем хорошего дня!»







+1 -0



просмотров: 115

