Как CHARLIE BENANTE оказался в PANTERA?

CHARLIE BENANTE в интервью "Metal Sticks", недавно запущенному шоу Nicko McBrain'a рассказал о том, как он оказался в PANTERA:



«Я дружил с ними на протяжении многих лет, особенно с Дарреллом, Даймбэгом. Philip [Anselmo] и Rex хотели что-то сделать с наследием PANTERA и просто отпраздновать их жизнь и музыку. Как-то Phil позвонил мне и спросил: "Ты не хотел бы это сделать?" И они не хотели видеть никого другого на барабанах. Они всегда хотели, чтобы это был я, и я был очень польщён этим. Я сразу согласился и сказал: "Да, я хочу это сделать". Потому что моя любовь к этим ребятам уходит корнями в далёкое прошлое. Я встретил Даррелла и Винни — Боже, это было в 1985 году. Так что мы знакомы с тех пор. И мне очень понравилось, что я был единственным кандидатом, которого они хотели на эту позицию».



Charlie вспомнил свой дебют с PANTERA:



«Первое выступление состоялось в Мехико. Это было в декабре 2022-го, если не ошибаюсь. Я очень нервничал. Ведь в Мехико люди очень страстные. Когда IRON MAIDEN там выступают, это как духовное событие. Так что я был весь на нервах. На улице было 11 градусов. Мы замёрзли. Началось вступление, и я подумал: "Окей, вот оно. Поехали". А потом, как только мы начали играть первую песню, я успокоился. Но на первом концерте тура всегда волнение. Непонятно, чего ожидать. А потом я был очень рад, что успокоился и прошёл через всё это, и это было просто прекрасно».



На вопрос Nicko, много ли он репетировал с другими участниками PANTERA перед первым концертом, Charlie ответил:



«Да, как только я узнал, что буду играть с ними, я каждую неделю работал только над четырьмя песнями. На следующей неделе я брался за следующие четыре, потому что я хотел знать все мельчайшие нюансы, которые Винни играл в песнях. И часто я перебарщивал — я играл гораздо больше, чем должен был. Я обсуждал это с моим хорошим другом Томасом Лэнгом: "Мне кажется, что я перебарщиваю". Он выслушал меня и сказал: "Да, так и есть. Нужно играть проще, чем ты думаешь". Это изменило моё настроение, и я начал играть, изучая мелкие нюансы Винни и его приёмчики. Потому что самое главное для меня было, чтобы это звучало как PANTERA. Я не хотел, чтобы это звучало так, будто я играю PANTERA. Я хотел, чтобы люди закрывали глаза и думали: "Это звучит как PANTERA". И это было моей целью».







