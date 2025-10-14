Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 30
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Новости
14 окт 2025 : 		 Как CHARLIE BENANTE оказался в PANTERA?

25 авг 2025 : 		 Новая фигурка гитариста PANTERA

28 июл 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

18 июл 2025 : 		 PANTERA обновила сет

6 июл 2025 : 		 Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

30 май 2025 : 		 PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA

29 май 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»

27 май 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

14 май 2025 : 		 PANTERA о выступлении с METALLICA

18 апр 2025 : 		 REX BROWN о ранних годах PANTERA

19 мар 2025 : 		 Концертное видео PANTERA 1992 года

14 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA

13 мар 2025 : 		 Винни Пол исполняет PANTERA

9 мар 2025 : 		 Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»

4 мар 2025 : 		 PANTERA в Словении

17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

10 фев 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

4 фев 2025 : 		 Drum-cam от PANTERA

29 янв 2025 : 		 Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA

24 янв 2025 : 		 PANTERA открыла тур

12 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL хвалит PANTERA

7 дек 2024 : 		 Когда ZAKK WYLDE впервые увидел PANTERA?

30 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL о возвращении PANTERA

28 ноя 2024 : 		 ZAKK WYLDE ничего не решает в PANTERA

26 ноя 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял элементы моих барабанных партий»

22 ноя 2024 : 		 Гитарист SNOT о возвращении PANTERA
Как CHARLIE BENANTE оказался в PANTERA?



CHARLIE BENANTE в интервью "Metal Sticks", недавно запущенному шоу Nicko McBrain'a рассказал о том, как он оказался в PANTERA:

«Я дружил с ними на протяжении многих лет, особенно с Дарреллом, Даймбэгом. Philip [Anselmo] и Rex хотели что-то сделать с наследием PANTERA и просто отпраздновать их жизнь и музыку. Как-то Phil позвонил мне и спросил: "Ты не хотел бы это сделать?" И они не хотели видеть никого другого на барабанах. Они всегда хотели, чтобы это был я, и я был очень польщён этим. Я сразу согласился и сказал: "Да, я хочу это сделать". Потому что моя любовь к этим ребятам уходит корнями в далёкое прошлое. Я встретил Даррелла и Винни — Боже, это было в 1985 году. Так что мы знакомы с тех пор. И мне очень понравилось, что я был единственным кандидатом, которого они хотели на эту позицию».

Charlie вспомнил свой дебют с PANTERA:

«Первое выступление состоялось в Мехико. Это было в декабре 2022-го, если не ошибаюсь. Я очень нервничал. Ведь в Мехико люди очень страстные. Когда IRON MAIDEN там выступают, это как духовное событие. Так что я был весь на нервах. На улице было 11 градусов. Мы замёрзли. Началось вступление, и я подумал: "Окей, вот оно. Поехали". А потом, как только мы начали играть первую песню, я успокоился. Но на первом концерте тура всегда волнение. Непонятно, чего ожидать. А потом я был очень рад, что успокоился и прошёл через всё это, и это было просто прекрасно».

На вопрос Nicko, много ли он репетировал с другими участниками PANTERA перед первым концертом, Charlie ответил:

«Да, как только я узнал, что буду играть с ними, я каждую неделю работал только над четырьмя песнями. На следующей неделе я брался за следующие четыре, потому что я хотел знать все мельчайшие нюансы, которые Винни играл в песнях. И часто я перебарщивал — я играл гораздо больше, чем должен был. Я обсуждал это с моим хорошим другом Томасом Лэнгом: "Мне кажется, что я перебарщиваю". Он выслушал меня и сказал: "Да, так и есть. Нужно играть проще, чем ты думаешь". Это изменило моё настроение, и я начал играть, изучая мелкие нюансы Винни и его приёмчики. Потому что самое главное для меня было, чтобы это звучало как PANTERA. Я не хотел, чтобы это звучало так, будто я играю PANTERA. Я хотел, чтобы люди закрывали глаза и думали: "Это звучит как PANTERA". И это было моей целью».




14 окт 2025
Потому и с новым Anthrax не торопися, что в Pantera куда выгоднее играть?
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
