GENE SIMMONS попал в аварию



GENE SIMMONS «восстанавливается дома» после того, как он потерял сознание за рулём своего автомобиля и попал в аварию на шоссе Pacific Coast Highway в Малибу, Калифорния.



76-летний рокер рассказал прибывшим на место происшествия полицейским, что он либо потерял сознание, либо упал в обморок за рулём и врезался в припаркованный автомобиль.



Представитель шерифской станции Лост-Хиллс сообщил People, что авария произошла незадолго до 13:00 7 октября, и в ней участвовал автомобиль, который врезался в припаркованный автомобиль. Водитель был доставлен в больницу пожарными округа Лос-Анджелес для дальнейшего лечения, сообщил представитель.



Жена Gene Шэннон сообщила NBC4 Los Angeles, что музыкант восстанавливается дома, отметив, что врачи недавно изменили план лечения и посоветовали ему пить больше воды, что ему не особенно нравится.



Gene поделился следующим сообщением в соцсетях:



«Спасибо всем за добрые пожелания. Я в полном порядке. У меня была небольшая авария. Такое бывает. Особенно с теми из нас, кто ужасно водит. И это я. Всё в порядке».

