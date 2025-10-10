Arts
Новости
Gene Simmons

10 окт 2025 : 		 GENE SIMMONS попал в аварию

GENE SIMMONS попал в аварию



GENE SIMMONS «восстанавливается дома» после того, как он потерял сознание за рулём своего автомобиля и попал в аварию на шоссе Pacific Coast Highway в Малибу, Калифорния.

76-летний рокер рассказал прибывшим на место происшествия полицейским, что он либо потерял сознание, либо упал в обморок за рулём и врезался в припаркованный автомобиль.

Представитель шерифской станции Лост-Хиллс сообщил People, что авария произошла незадолго до 13:00 7 октября, и в ней участвовал автомобиль, который врезался в припаркованный автомобиль. Водитель был доставлен в больницу пожарными округа Лос-Анджелес для дальнейшего лечения, сообщил представитель.

Жена Gene Шэннон сообщила NBC4 Los Angeles, что музыкант восстанавливается дома, отметив, что врачи недавно изменили план лечения и посоветовали ему пить больше воды, что ему не особенно нравится.

Gene поделился следующим сообщением в соцсетях:

«Спасибо всем за добрые пожелания. Я в полном порядке. У меня была небольшая авария. Такое бывает. Особенно с теми из нас, кто ужасно водит. И это я. Всё в порядке».

Thanks, everybody, for the kind wishes. IвЂ™m completely fine. I had a slight fender bender. It happens. Especially to those of us were horrible drivers. And thatвЂ™s me. All is well.






10 окт 2025
Corpsegrinder04
"76-летний рокер"...
Я думал "Рокеры" в СССР в конце 80-х закончились c окончательным развалом отечественного мотостроения.
