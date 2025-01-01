Arts
Новости
Новости
Lock Up

10 окт 2025 : 		 NICK BARKER: «Я просто должен дождаться, пока кто-нибудь умрет»

27 июл 2023 : 		 NICK BARKER страдает от почечной недостаточности

1 сен 2022 : 		 Новый альбом LOCK UP доступен для прослушивания

5 ноя 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

1 окт 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

2 май 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

4 фев 2021 : 		 TOMAS LINDBERG в LOCK UP

7 май 2020 : 		 LOCK UP нашли ударника

23 апр 2020 : 		 NICK BARKER ушел из LOCK UP

20 апр 2017 : 		 Видео с текстом от LOCK UP

7 апр 2017 : 		 Новый альбом LOCK UP доступен для прослушивания

24 янв 2017 : 		 Новая песня LOCK UP

9 дек 2016 : 		 Новая песня LOCK UP

9 окт 2015 : 		 LOCK UP отправятся в студию в ноябре

27 ноя 2014 : 		 Официальное заявление LOCK UP

25 ноя 2014 : 		 LOCK UP сменили вокалиста

13 июн 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте: видео

12 май 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте

9 янв 2014 : 		 LOCK UP о новых песнях

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления LOCK UP

8 мар 2012 : 		 Новое видео LOCK UP

11 фев 2012 : 		 Видео с выступления LOCK UP

20 янв 2012 : 		 SHANE EMBURY пропустит тур, DAN LILKER заменит его в LOCK UP

28 июн 2011 : 		 Семплы нового альбома LOCK UP

7 июн 2011 : 		 Трейлер нового альбома LOCK UP

2 июн 2011 : 		 Новая песня LOCK UP
NICK BARKER: «Я просто должен дождаться, пока кто-нибудь умрет»



NICK BARKER (LOCK UP, BRUJERIA, DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH) в недавнем интервью рассказал о проблемах со здоровьем:

«Ну, на данном этапе моей карьеры, как вы, наверное, знаете, у меня почечная недостаточность. Поэтому я нахожусь на диализе три раза в неделю по четыре часа подряд. И это в значительной степени отнимает у меня жизнь. Я бросался из одной крайности в другую, в то время как до почечной недостаточности я каждую неделю бывал в разных местах. Сегодня я мог бы быть в Нью-Йорке, на следующей неделе я мог бы быть в Сиднее, а еще через неделю я был бы в Амстердаме, я был бы в Лондоне. Из-за того, что я переживаю лично, я стал больше ценить это сейчас, когда этого больше нет. Теперь, когда у меня всего этого нет, я реально это ценю. И я понимаю, насколько сильно я воспринимал все, что со мной было, как должное».

Рассказывая о своем текущем состоянии здоровья, он добавил:

«Ну, прямо сейчас я имею дело с пятой стадией хронической почечной недостаточности, которая называется полной почечной недостаточностью. Я нахожусь на диализе, гемодиализе с 23 января. Меня утвердили в списке трансплантологов здесь, в Ванкувере. Я прошел все предварительные обследования, сдал все анализы. Они сказали: "Да, с вами все в полном порядке. Вам просто нужно сбросить несколько килограммов. Итак, мне нужно сбросить около 20-30 фунтов, прежде чем меня смогут оперировать».

По его словам, в ходе операции ему пересадят "новую почку", объяснив это тем, что "сейчас вам не дают две [почки]. Что они делают, так это делают разрез и, по сути, имплантируют живую почку на одну из ваших мертвых почек.

Что касается сроков, когда что-то подобное произойдет, Nick сказал:

«Я в списке ожидания. Мне могут позвонить после того, как я поговорю с вами, или это может произойти в следующем году. На самом деле это просто игра в ожидание. Грубо говоря, я просто должен дождаться, пока кто-нибудь умрет».

На вопрос, способен ли он сейчас творить и вообще заниматься музыкой на каком-либо уровне, Nick ответил:

«Да, способен. Я по-прежнему играю на барабанах, но не очень часто. Понимаете, мне нужен кто-то, с кем я мог бы джемовать, чтобы черпать вдохновение. Я могу играть playthroughs сутками, на самом деле это не так уж сложно. Но если я выступаю с гитаристом и он подбрасывает мне риффы, я становлюсь по-настоящему креативным. Но, честно говоря, когда я играю сам по себе, мне становится скучно уже через 20 минут».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 262

 ||| =]
[=     =]
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
