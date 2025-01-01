сегодня



NICK BARKER: «Я просто должен дождаться, пока кто-нибудь умрет»



NICK BARKER (LOCK UP, BRUJERIA, DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH) в недавнем интервью рассказал о проблемах со здоровьем:



«Ну, на данном этапе моей карьеры, как вы, наверное, знаете, у меня почечная недостаточность. Поэтому я нахожусь на диализе три раза в неделю по четыре часа подряд. И это в значительной степени отнимает у меня жизнь. Я бросался из одной крайности в другую, в то время как до почечной недостаточности я каждую неделю бывал в разных местах. Сегодня я мог бы быть в Нью-Йорке, на следующей неделе я мог бы быть в Сиднее, а еще через неделю я был бы в Амстердаме, я был бы в Лондоне. Из-за того, что я переживаю лично, я стал больше ценить это сейчас, когда этого больше нет. Теперь, когда у меня всего этого нет, я реально это ценю. И я понимаю, насколько сильно я воспринимал все, что со мной было, как должное».



Рассказывая о своем текущем состоянии здоровья, он добавил:



«Ну, прямо сейчас я имею дело с пятой стадией хронической почечной недостаточности, которая называется полной почечной недостаточностью. Я нахожусь на диализе, гемодиализе с 23 января. Меня утвердили в списке трансплантологов здесь, в Ванкувере. Я прошел все предварительные обследования, сдал все анализы. Они сказали: "Да, с вами все в полном порядке. Вам просто нужно сбросить несколько килограммов. Итак, мне нужно сбросить около 20-30 фунтов, прежде чем меня смогут оперировать».



По его словам, в ходе операции ему пересадят "новую почку", объяснив это тем, что "сейчас вам не дают две [почки]. Что они делают, так это делают разрез и, по сути, имплантируют живую почку на одну из ваших мертвых почек.



Что касается сроков, когда что-то подобное произойдет, Nick сказал:



«Я в списке ожидания. Мне могут позвонить после того, как я поговорю с вами, или это может произойти в следующем году. На самом деле это просто игра в ожидание. Грубо говоря, я просто должен дождаться, пока кто-нибудь умрет».



На вопрос, способен ли он сейчас творить и вообще заниматься музыкой на каком-либо уровне, Nick ответил:



«Да, способен. Я по-прежнему играю на барабанах, но не очень часто. Понимаете, мне нужен кто-то, с кем я мог бы джемовать, чтобы черпать вдохновение. Я могу играть playthroughs сутками, на самом деле это не так уж сложно. Но если я выступаю с гитаристом и он подбрасывает мне риффы, я становлюсь по-настоящему креативным. Но, честно говоря, когда я играю сам по себе, мне становится скучно уже через 20 минут».







+2 -0



просмотров: 262

