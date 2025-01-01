сегодня



THE SMASHING PUMPKINS и EREWHON выпустили новый смузи



Как нельзя кстати к октябрю — неофициальному сезону готов — двукратные обладатели премии «Грэмми» группа THE SMASHING PUMPKINS выпустила «OG Goth» вместе с Erewhon.



В честь 30-летия своего двойного альбома «Mellon Collie And The Infinite Sadness», получившего бриллиантовый сертификат RIAA, группа пожертвует часть выручки от продажи в фонд Concussion Legacy Foundation — некоммерческой организации, которая занимается поддержкой спортсменов, ветеранов и других людей, пострадавших от сотрясений мозга и хронической травматической энцефалопатии (CTE). Фронтмен THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan входит в национальный консультативный совет организации.



Смузи «OG Goth» сочетает в себе мощную линейку богатых питательными веществами ингредиентов, включая органическое миндальное молоко MALK, колу GT's Alive Cola, какао Cocoyo, жидкие электролиты Eidon Ionic Minerals, органическую кокосовую воду, шоколадный ганаш Erewhon, органическое масло черного кунжута, органическое арахисовое масло, органический банан, органическое авокадо, органические финики, органический чиа, органический клен, органическая голубая спирулина, органическая хлорелла, органический какао-порошок, органическая лукума, органический свекольный сок и органический ежовик гребенчатый — для декадентского, но функционального подхода к оздоровлению.



Смузи «OG Goth» стоит 19,79 доллара и уже доступен во всех магазинах Erewhon до 8 ноября.







