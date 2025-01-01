Arts
Новости
*

Tigertailz

*



10 окт 2025 : 		 Умер бывший барабанщик TIGERTAILZ

15 май 2023 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

6 янв 2023 : 		 Оригинальный вокалист TIGERTAILZ перенес сердечный приступ

20 дек 2022 : 		 TIGERTAILZ нашли вокалиста

4 апр 2020 : 		 Анимированное видео от TIGERTAILZ

23 янв 2019 : 		 Гитарист TIGERTAILZ потерял слух

13 сен 2017 : 		 Новый сингл TIGERTAILZ выйдет осенью

25 апр 2016 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

14 мар 2016 : 		 Новый альбом TIGERTAILZ выйдет в апреле

2 июл 2015 : 		 TIGERTAILZ нашли нового басиста

10 июн 2015 : 		 TIGERTAILZ нашли нового вокалиста

31 мар 2015 : 		 TIGERTAILZ расстались с вокалистом

30 июн 2014 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

19 фев 2014 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

7 окт 2013 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

9 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового EP TIGERTAILZ

21 авг 2013 : 		 Новое видео TIGERTAILZ выйдет в сентябре

17 июн 2013 : 		 Новый ЕР TIGERTAILZ выйдет в сентябре

4 июн 2013 : 		 MATT BLAKOUT вернулся в TIGERTAILZ

16 май 2013 : 		 TIGERTAILZ планируют запись EP

29 мар 2013 : 		 TIGERTAILZ вновь расстались с ударником

3 окт 2012 : 		 Новая версия 'Fall In Love Again' TIGERTAILZ доступна для скачивания

15 сен 2012 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

27 июн 2012 : 		 Новый состав TIGERTAILZ

12 янв 2012 : 		 TIGERTAILZ расстались с басисткой
Умер бывший барабанщик TIGERTAILZ



zoom
Бывший барабанщик TIGERTAILZ, Эйс Финчум, скончался в возрасте 62 лет. Эти новости подтвердил Steevi Jaimz:

«Я знаю, что многие из вас реально переживали по поводу Эйса и спрашивали, что с ним и я заранее прошу прощения, что сообщаю вам такие трагические новости... Увы, Эйс умер на выходных. Всеми помыслами с Danny, Rob, Donna и Scott»

Последние годы он прожил в США, а с TIGERTAILZ записал первые три альбома — "Young & Crazy" (1987), "Bezerk" (1990) и "Banzai!" (1991).

просмотров: 125

