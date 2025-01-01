сегодня



Умер бывший барабанщик TIGERTAILZ



Бывший барабанщик TIGERTAILZ, Эйс Финчум, скончался в возрасте 62 лет. Эти новости подтвердил Steevi Jaimz:



«Я знаю, что многие из вас реально переживали по поводу Эйса и спрашивали, что с ним и я заранее прошу прощения, что сообщаю вам такие трагические новости... Увы, Эйс умер на выходных. Всеми помыслами с Danny, Rob, Donna и Scott»



Последние годы он прожил в США, а с TIGERTAILZ записал первые три альбома — "Young & Crazy" (1987), "Bezerk" (1990) и "Banzai!" (1991).























