все новости группы
сегодня
Умер бывший барабанщик TIGERTAILZ
Бывший барабанщик TIGERTAILZ, Эйс Финчум, скончался в возрасте 62 лет. Эти новости подтвердил Steevi Jaimz:
«Я знаю, что многие из вас реально переживали по поводу Эйса и спрашивали, что с ним и я заранее прошу прощения, что сообщаю вам такие трагические новости... Увы, Эйс умер на выходных. Всеми помыслами с Danny, Rob, Donna и Scott»
Последние годы он прожил в США, а с TIGERTAILZ записал первые три альбома — "Young & Crazy" (1987), "Bezerk" (1990) и "Banzai!" (1991).
