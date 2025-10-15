сегодня



JOHN 5: «У меня простатит»



JOHN 5 в программе "The Magnificent Others", ведущим которой является Billy Corgan, рассказывал о своей борьбе с психическим заболеванием, которое, по его словам, началась еще в 2003 году, после того как он получил известие о смерти своей сестры Линн. Гитарист еще не успел осознать ее смерть, как его сестра Дениз скончалась от рака, а затем от рака умерли его мать и отец. Последовали новые трагедии: умер его лучший друг и техник по игре на гитаре Рубен Валеско, а вскоре после этого скончался его шурин Деннис.



«У меня физические недомогания из-за того, что произошло, и просто ужасные, парализующие физические недомогания из-за моей прошлой трагедии и тому подобных событий. Это худшее, что вы можете себе представить. Итак, я заболел — не могу поверить, что собираюсь это сказать, но у меня болезнь под названием простатит, небактериальный простатит. Это когда тазовое дно так сильно сдавливает простату. Это безумие. И все это только от стресса. Ты не можешь писать, ты не можешь сидеть, ты ничего не можешь делать. Вот почему я ходил на терапию и все такое прочее. Это самое ужасное, что может случиться.



Я помню, что я был — я просто расскажу все — я выступал на шоу [в июне 2009 года] со Slash, Оззи [Осборном] и многими другими, мы собирались в Норвегию [для выступления на фестивале Quart], и я был прикован к постели на месяцы. Потому что сидеть нельзя… Но я летел в самолете с Ron Wood, Оззи и всеми остальными, и я сидел по сути на спине, чтобы не сидеть в обычной позе. И я делал вид, что сплю. Это было просто ужасно. Но, к счастью, ты проходишь через это и потом становится лучше. Случилось же все из-за всех ранее пережитых событий. Да, это безумие. Но именно с этого все и началось».







