Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Новое видео MEGADETH 33
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Новости
15 окт 2025 : 		 JOHN 5: «У меня простатит»

14 окт 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

29 сен 2025 : 		 JOHN 5 о трех гитаристах, которые поменяли его жизнь

9 авг 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

19 май 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

31 мар 2025 : 		 JOHN 5 о своем музее KISS

22 мар 2025 : 		 JOHN 5 о Рэнди Роудсе

11 мар 2025 : 		 JOHN 5 познакомит со своей коллекцией KISS

11 фев 2025 : 		 Видео полного выступления JOHN 5

7 сен 2024 : 		 JOHN 5: «В 18 мне было хуже, чем сейчас»

22 июл 2024 : 		 JOHN 5 защищает группы, выступающие без оригинальных членов

13 июн 2024 : 		 Новое видео JOHN 5

10 мар 2024 : 		 JOHN 5 исполняет

29 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от JOHN 5

27 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я очень уважаю и люблю MICK'a MARS'a»

12 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»

2 фев 2024 : 		 JOHN 5 исполнил MÖTLEY CRÜE

29 янв 2024 : 		 JOHN 5 открыл тур

15 янв 2024 : 		 JOHN 5 о любимом альбоме METALLICA

28 окт 2023 : 		 Новый трек от JOHN 5

20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
Показать далее
JOHN 5: «У меня простатит»



zoom
JOHN 5 в программе "The Magnificent Others", ведущим которой является Billy Corgan, рассказывал о своей борьбе с психическим заболеванием, которое, по его словам, началась еще в 2003 году, после того как он получил известие о смерти своей сестры Линн. Гитарист еще не успел осознать ее смерть, как его сестра Дениз скончалась от рака, а затем от рака умерли его мать и отец. Последовали новые трагедии: умер его лучший друг и техник по игре на гитаре Рубен Валеско, а вскоре после этого скончался его шурин Деннис.

«У меня физические недомогания из-за того, что произошло, и просто ужасные, парализующие физические недомогания из-за моей прошлой трагедии и тому подобных событий. Это худшее, что вы можете себе представить. Итак, я заболел — не могу поверить, что собираюсь это сказать, но у меня болезнь под названием простатит, небактериальный простатит. Это когда тазовое дно так сильно сдавливает простату. Это безумие. И все это только от стресса. Ты не можешь писать, ты не можешь сидеть, ты ничего не можешь делать. Вот почему я ходил на терапию и все такое прочее. Это самое ужасное, что может случиться.

Я помню, что я был — я просто расскажу все — я выступал на шоу [в июне 2009 года] со Slash, Оззи [Осборном] и многими другими, мы собирались в Норвегию [для выступления на фестивале Quart], и я был прикован к постели на месяцы. Потому что сидеть нельзя… Но я летел в самолете с Ron Wood, Оззи и всеми остальными, и я сидел по сути на спине, чтобы не сидеть в обычной позе. И я делал вид, что сплю. Это было просто ужасно. Но, к счастью, ты проходишь через это и потом становится лучше. Случилось же все из-за всех ранее пережитых событий. Да, это безумие. Но именно с этого все и началось».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

15 окт 2025
Lord Iscariah
А если бы регулярно в сраку долбился бы, то простатита не было бы. Учить у Кори Тейлора братан.
просмотров: 101

