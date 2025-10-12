сегодня



Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Меня не смущает, что нас называют металкор-группой»



MATT TUCK в недавнем интервью ответил на вопрос, вспоминает ли он "металкор" начала 2000-х "как гордый отец" или сейчас считает "металкор" "ругательством":



«Нет, я люблю металкор. Вы не можете очернить нас только этим. Но я думаю, что если бы вам пришлось определить нас по жанру или еще по чему-то, я думаю, что металкор — это то, к чему мы бы сами себя отнесли, особенно в те времена. С тех пор, мы, пожалуй, намного больше развились и стали более разнообразными, но, да, я вовсе не считаю это ругательством. Было так здорово быть частью этого нового проекта. Ню-металл угасал. Мы были частью таких стиля с такими группами как AVENGED SEVENFOLD, KILLSWITCH ENGAGE, PARKWAY [DRIVE] и другие. Это было похоже на новое направление в металле. И дело было не только в низких риффах… Это все круто — в этом есть свая фишка, — но я думаю, что зрелищности, техничности и показухи там просто не было.



Мы выросли на таких группах, как MEGADETH и TESTAMENT, METALLICA и SLAYER, и на всем этом, и мы хотели сделать что-то вроде нашей версии их звучания. И, конечно, BULLET сильно отличаются от всех этих групп, но мы выделили ДНК и захотели сделать ее нашей, что мы, в итоге, и смогли реализовать».







