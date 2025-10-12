Arts
Новости
Bullet for My Valentine

12 окт 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Меня не смущает, что нас называют металкор-группой»

11 сен 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE рад новой главе в карьере

22 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE обещают тяжелый альбом

19 июн 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 12 демо

17 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE уже летом собираются в студию

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

31 янв 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 13 песен

11 ноя 2024 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE в студии

1 ноя 2024 : 		 Почему BULLET FOR MY VALENTINE продержались так долго?

13 авг 2024 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Туровая жизнь не для всех»

12 авг 2024 : 		 Юбилейный релиз BULLET FOR MY VALENTINE

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

1 апр 2024 : 		 Бывший барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о туре по первому альбому

13 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

11 июл 2023 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»

20 дек 2022 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2022 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым

31 май 2022 : 		 Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE

8 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE

26 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «COVID и Брекзит сделали наши жизни вдвойне сложнее»

15 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA»

10 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — об оставшихся после выпуска альбома песнях
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Меня не смущает, что нас называют металкор-группой»



MATT TUCK в недавнем интервью ответил на вопрос, вспоминает ли он "металкор" начала 2000-х "как гордый отец" или сейчас считает "металкор" "ругательством":

«Нет, я люблю металкор. Вы не можете очернить нас только этим. Но я думаю, что если бы вам пришлось определить нас по жанру или еще по чему-то, я думаю, что металкор — это то, к чему мы бы сами себя отнесли, особенно в те времена. С тех пор, мы, пожалуй, намного больше развились и стали более разнообразными, но, да, я вовсе не считаю это ругательством. Было так здорово быть частью этого нового проекта. Ню-металл угасал. Мы были частью таких стиля с такими группами как AVENGED SEVENFOLD, KILLSWITCH ENGAGE, PARKWAY [DRIVE] и другие. Это было похоже на новое направление в металле. И дело было не только в низких риффах… Это все круто — в этом есть свая фишка, — но я думаю, что зрелищности, техничности и показухи там просто не было.

Мы выросли на таких группах, как MEGADETH и TESTAMENT, METALLICA и SLAYER, и на всем этом, и мы хотели сделать что-то вроде нашей версии их звучания. И, конечно, BULLET сильно отличаются от всех этих групп, но мы выделили ДНК и захотели сделать ее нашей, что мы, в итоге, и смогли реализовать».




Комментарии

12 окт 2025
Орион
Да всё нормально, не парься, чё ты)
