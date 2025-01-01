Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 47
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 47
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
[= ||| все новости группы



*

Elettra Storm

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео ELETTRA STORM



Hero Among Heroes, новое видео ELETTRA STORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Evertale” , релиз которого намечен на 24 октября:

1 Endgame
2 The Secrets Of The Universe
3 Hero Among Heroes
4 Blue Phoenix
5 Ride The Rainbow
6 Master Of Fairytales
7 One Last Ray Of Light
8 Judgment Time
9 If The Stars Could Cry






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 53

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом