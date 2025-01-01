Arts
Steel Arctus

Новое видео STEEL ARCTUS



Cry for Revenge, новое видео STEEL ARCTUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dreamruler", выход которого намечен на 28 ноября на No Remorse Records




