9 окт 2025



Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER



KOMM (Acoustic Version), новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER, доступно для просмотра ниже.



Акустической версией “Komm” группа Die Apokalyptischen Reiter придает новую глубину и теплоту своей классической песне 2003 года из альбома “Have A Nice Trip”. Эта песня, сочетающая меланхолию и надежду, становится тихим приглашением заново открыть для себя жизнь и воображение. Видеоклип был снят басистом Volk-Man во время путешествия по захватывающей дух долине Монументов, Аркам, Долине богов, Брайсу и Гранд–Каньону — пейзажам, столь же необъятным, как и сама песня.







