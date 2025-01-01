Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 48
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 25
Новости
Die Apokalyptischen Reiter

9 окт 2025 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

19 сен 2025 : 		 Концертное видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

2 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER

21 авг 2025 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 июл 2025 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

13 дек 2023 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

6 июл 2023 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER точно будут продолжать

3 июл 2023 : 		 Перемены в DIE APOKALYPTISCHEN REITER

11 май 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

3 май 2022 : 		 Фрагмент стрима DIE APOKALYPTISCHEN REITER

22 апр 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

15 апр 2022 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER хотят сохранить лес

11 мар 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

28 янв 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

17 дек 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

5 июл 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

13 июн 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

15 май 2021 : 		 Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 апр 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 ноя 2018 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

23 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

22 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

29 июл 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER
9 окт 2025

Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER



KOMM (Acoustic Version), новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER, доступно для просмотра ниже.

Акустической версией “Komm” группа Die Apokalyptischen Reiter придает новую глубину и теплоту своей классической песне 2003 года из альбома “Have A Nice Trip”. Эта песня, сочетающая меланхолию и надежду, становится тихим приглашением заново открыть для себя жизнь и воображение. Видеоклип был снят басистом Volk-Man во время путешествия по захватывающей дух долине Монументов, Аркам, Долине богов, Брайсу и Гранд–Каньону — пейзажам, столь же необъятным, как и сама песня.




просмотров: 121

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом