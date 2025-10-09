сегодня



MY DYING BRIDE расстались с вокалистом



MY DYING BRIDE опубликовали следующее сообщение:



«MY DYING BRIDE приняли решение расстаться с Aaron Stainthorpe.



Пожалуйста, поймите, что это решение далось нам нелегко, отсюда наше первоначальное и тягостное молчание, пока мы собирались с мыслями и тщательно обдумывали свою реакцию на то отстраненное, пугающе заброшенное состояние, в котором мы внезапно оказались.



Наше коллективное решение двигаться вперед без него — это не то, о чем мы думали, что когда-нибудь будем вынуждены заявить, но чтобы сохранить то, что дорого нашим сердцам, мы просто должны оставить это в прошлом. Несмотря на то, что перемены могут быть трудными, мы делаем все возможное, чтобы начать новую главу с чистого листа.



MY DYING BRIDE не берут паузу, мы ее никогда не брали. Тем не менее, мы искренне желаем Aeeron'y всяческой удачи в его новых сольных начинаниях».





