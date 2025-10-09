Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 47
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 47
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
[= ||| все новости группы



*

My Dying Bride

*



9 окт 2025 : 		 MY DYING BRIDE расстались с вокалистом

14 сен 2025 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «С новым вокалистом у нас всех хорошо»

21 авг 2025 : 		 У MY DYING BRIDE есть три новые темы

14 авг 2025 : 		 AARON STAINTHORPE: «Надеюсь, что смогу восстановить отношения с MY DYING BRIDE»

16 июл 2025 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «Aaron сам дистанцировался от группы»

11 июл 2025 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я не покидал группу, и меня не выгоняли»

24 июн 2025 : 		 AARON STAINTHORPE: «С MY DYING BRIDE у меня было очень тяжело на душе»

23 мар 2025 : 		 Юбилейный винил MY DYING BRIDE выйдет весной

8 дек 2024 : 		 Вокалист SWALLOW THE SUN споет с MY DYING BRIDE

26 ноя 2024 : 		 Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве

2 сен 2024 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE об отменах выступлений

30 май 2024 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «У нас проблемы»

22 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили концерты

19 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE

19 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили все концерты

15 мар 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

9 фев 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

22 дек 2021 : 		 Переиздание MY DYING BRIDE выйдет в 2022

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

12 ноя 2020 : 		 Трейлер нового ЕР MY DYING BRIDE

26 сен 2020 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР

8 апр 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я просил о замене из-за диагноза дочери»

19 мар 2020 : 		 Успехи в чартах MY DYING BRIDE

10 мар 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

28 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

21 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MY DYING BRIDE расстались с вокалистом



zoom
MY DYING BRIDE опубликовали следующее сообщение:

«MY DYING BRIDE приняли решение расстаться с Aaron Stainthorpe.

Пожалуйста, поймите, что это решение далось нам нелегко, отсюда наше первоначальное и тягостное молчание, пока мы собирались с мыслями и тщательно обдумывали свою реакцию на то отстраненное, пугающе заброшенное состояние, в котором мы внезапно оказались.

Наше коллективное решение двигаться вперед без него — это не то, о чем мы думали, что когда-нибудь будем вынуждены заявить, но чтобы сохранить то, что дорого нашим сердцам, мы просто должны оставить это в прошлом. Несмотря на то, что перемены могут быть трудными, мы делаем все возможное, чтобы начать новую главу с чистого листа.

MY DYING BRIDE не берут паузу, мы ее никогда не брали. Тем не менее, мы искренне желаем Aeeron'y всяческой удачи в его новых сольных начинаниях».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 окт 2025
m
matthew3833
Ожидаемо.
просмотров: 63

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом