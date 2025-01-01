сегодня



Новое видео THRON



The Hunter And The Prey, новое видео THRON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Vurias’, релиз которого намечен на 31 октября:



01 – The Serpent’s Path

02 – Astral Materia

03 – Hubris’ Crown

04 – A Paradox

05 – Ungemach (Stilles Ende)

06 – One Truth, One Light

07 – Griefbearer

08 – The Hunter And The Prey

09 – The Metamorph’s Curse *

*( Exclusive bonus track )







