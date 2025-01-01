Arts
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Howling Giant

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео HOWLING GIANT



zoom
“Hunter’s Mark”, новое видео HOWLING GIANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Crucible & Ruin”, выход которого намечен на 31 октября на Magnetic Eye Records:

01. Canyons
02. Hunter’s Mark
03. Archon
04. Lesser Gods
05. Beholder I: Downfall
06. Archivist
07. Scepter and Scythe
08. Melchor’s Bones
09. The Observatory
10. Beholder II: Labyrinth




просмотров: 111

