Danzig
США
Heavy Metal
Ambient
http://www.danzig-verotik.com
Myspace:
http://www.myspace.com/danzig
Facebook:
http://www.facebook.com/Danzig
Первые альбомы DANZIG выйдут на виниле
Первый четыре альбома группы DANZIG — Danzig (1988), Danzig II: Lucifuge (1990), Danzig III: How The Gods Kill (1992) и Danzig 4 (1994) — будут выпущены на виниле:
Side 1
“Twist Of Cain”
“Not Of This World”
“She Rides”
“Soul On Fire”
“Am I Demon”
Side 2
“Mother”
“Possession”
“End Of Time”
“The Hunter”
“Evil Thing”
Danzig II: Lucifuge:
Side 1
“Long Way Back From Hell”
“Snakes Of Christ”
“Killer Wolf”
“Tired Of Being Alive”
“I’m The One”
“Her Black Wings”
Side 2
“Devil’s Plaything”
“777”
“Blood And Tears”
“Girl”
“Pain In The World”
Danzig III: How The Gods Kill:
Side 1
“Godless”
“Anything”
“Bodies”
“How The Gods Kill”
“Dirty Black Summer”
Side 2
“Left Hand Black”
“Heart Of The Devil”
“Sistinas”
“Do You Wear The Mark”
“When The Dying Calls”
Danzig IV:
Side 1
“Brand New God”
“Little Whip”
“Cantspeak”
“Going Down To Die”
“Until You Call On The Dark”
“Dominion”
Side 2
“Bringer Of Death”
“Sadistikal”
“Son Of The Morning Star”
“I Don’t Mind The Pain”
“Stalker Song”
“Let It Be Captured”
http://www.danzig-verotik.com
