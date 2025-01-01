Arts
Новости
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
Новое видео MEGADETH
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
Danzig

12 окт 2025 : 		 Первые альбомы DANZIG выйдут на виниле

23 мар 2025 : 		 GLENN DANZIG: «Мне пока нечего сказать в музыкальном плане»

15 мар 2025 : 		 GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со сцены

11 мар 2025 : 		 GLENN DANZIG не хочет новых альбомов DANZIG и MISFITS

14 фев 2025 : 		 GLENN DANZIG: «Не знаю, запишу ли я ещё пластинку»

1 дек 2023 : 		 Фильм GLENN DANZIG вышел на DVD

10 авг 2023 : 		 DANZIG не хватило автобусов

11 май 2022 : 		 Видео с выступления DANZIG

8 май 2022 : 		 GLENN DANZIG планирует завязать с турами

6 май 2022 : 		 Умер бывший басист DANZIG

4 май 2022 : 		 GLENN DANZIG работает над новыми сценариями

30 авг 2021 : 		 GLENN DANZIG думает о продолжении

27 июл 2021 : 		 GLENN DANZIG представит фильм летом

10 фев 2021 : 		 Трейлер фильма с участием GLENN DANZIG

4 дек 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустил специальный винил

7 май 2020 : 		 GLENN DANZIG не спешит с новым DANZIG

10 апр 2020 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от GLENN DANZIG

27 фев 2020 : 		 Дата выхода нового сборника кавер-версий GLENN DANZIG

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма GLENN DANZIG

10 янв 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустит сборник кавер-версий Элвиса весной

10 янв 2020 : 		 Фильм GLENN DANZIG выйдет на Blu-Ray/DVD зимой

18 дек 2019 : 		 GLENN DANZIG завершил съёмки

19 апр 2019 : 		 Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью

21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT

30 июл 2018 : 		 Музыканты DORO, SABATON, SINNER, THUNDERMOTHER в трибьюте DANZIG
Первые альбомы DANZIG выйдут на виниле



Первый четыре альбома группы DANZIG — Danzig (1988), Danzig II: Lucifuge (1990), Danzig III: How The Gods Kill (1992) и Danzig 4 (1994) — будут выпущены на виниле:

Side 1
“Twist Of Cain”
“Not Of This World”
“She Rides”
“Soul On Fire”
“Am I Demon”

Side 2
“Mother”
“Possession”
“End Of Time”
“The Hunter”
“Evil Thing”

Danzig II: Lucifuge:

Side 1
“Long Way Back From Hell”
“Snakes Of Christ”
“Killer Wolf”
“Tired Of Being Alive”
“I’m The One”
“Her Black Wings”

Side 2
“Devil’s Plaything”
“777”
“Blood And Tears”
“Girl”
“Pain In The World”

Danzig III: How The Gods Kill:

Side 1
“Godless”
“Anything”
“Bodies”
“How The Gods Kill”
“Dirty Black Summer”

Side 2
“Left Hand Black”
“Heart Of The Devil”
“Sistinas”
“Do You Wear The Mark”
“When The Dying Calls”

Danzig IV:

Side 1
“Brand New God”
“Little Whip”
“Cantspeak”
“Going Down To Die”
“Until You Call On The Dark”
“Dominion”

Side 2
“Bringer Of Death”
“Sadistikal”
“Son Of The Morning Star”
“I Don’t Mind The Pain”
“Stalker Song”
“Let It Be Captured”



1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
