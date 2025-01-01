Arts
tAKiDA

Концертное видео TAKIDA



TAKIDA выпустили в цифровом варианте концертный релиз Boxroom Tour – Live At Tonhallen In Sundsvall, фрагмент из которого, “Sacred Spell”, доступен для просмотра ниже:

“Jaded (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“As You Die (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Better (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Willow And Dead (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Curly Sue (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Your Blood Awaits You (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Give Into Me (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Never Alone Always Alone (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Summers Gone (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Evil Eye (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Sacred Spell (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Untouchable Part 2 (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Master (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Swallow (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“You Learn (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“What You Never Knew (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Morning Sun (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“My Dove (Live At Tonhallen In Sundsvall)”
“Feel You Falling Away (Live At Tonhallen In Sundsvall)”




просмотров: 66

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
