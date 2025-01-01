сегодня



JARED JAMES NICHOLS представил новое видео



JARED JAMES NICHOLS представил видео на первый сингл для Frontiers Music Srl — Ghost.



«Эту песню написал Tyler Bryant, мой хороший друг. у нас отличная связь, поэтому все получилось как по нотам. Tyler оказался за ударными и я начал джемовать. Через несколько минут у нас получилось набросать скелет песни. По тексту могу сказать, что она подойдет для каждого. Все дело в том, чтобы прислушиваться к голосам, звучащим у вас в голове, держаться подальше от неуверенности и страха. Речь идет о том, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами, принять битвы разума и, в конечном счете, выйти из них победителем!



"Ghost" был записан с Jay Ruston в студии t Dave Grohl’а 606 Studios, Los Angeles, California. Работать с ним — это все равно что дышать свежим воздухом: все получается очень естественно и свежо. У нас общее видение, которое всегда трудно найти при работе с продюсером. Мы очень доверяем друг другу, а это значит, что мы заботимся только о том, что будет лучше для треков. У нас, как у группы, адреналин зашкаливал...! Запись этой песни в такой легендарной студии действительно разожгла огонь и энергию, которые вы сами можете услышать в этой песне!»







